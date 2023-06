En bønn fra naturen

Hei. Jeg er naturen. Du vet – den du tror du har for evig, men som du med dine valg har ansvar for. Noen velger for sin egen del og glemmer at de samtidig velger for andre.

Jeg er lei meg for tiden. Jeg trodde jeg var viktigere for menneskene, enn det viser seg at jeg er. For jeg kan ikke være særlig viktig slik som jeg blir behandlet i dag.

Berit Helberg Berit Helberg, MPP – for naturen. (Privat)

Ta for eksempel mine mange små. De kan ikke forsvare seg, de kan ikke si fra. Og selv om de vises der de er, så er det altfor mange som ikke bryr seg, verken om de uskyldige, forsvarsløse små, eller om meg som er helheten. De er også en del av naturen, i aller høyeste grad.

De små, uskyldige som skaper nytt liv for tiden, som ikke har noe de skulle ha sagt når de ligger i sine små, kummerlige hjem og venter på at foreldrene skal komme med mat til dem. De kan ikke stanse det som brummer og bråker, og som får hjemmet deres til å deise brutalt i bakken, så de mister alt, for alltid.

trost, skogbruk De små, uskyldige som skaper nytt liv for tiden, de kan ikke stanse det som brummer og bråker, og som får hjemmet deres til å deise brutalt i bakken, skriver Berit Helberg. (Helge Braathen)

De mister sine hjem, sitt livsgrunnlag. De mister sine liv. Ikke alle overlever fallet. Ikke alle blir funnet av foreldrene, og om de blir funnet igjen, hva skal de gjøre? De er lette bytter for de som leter etter mat på bakken. Og lette bytter for en annen del av naturen som er uunngåelig – døden. Den kommer lett for slike ubeskyttede små.

Jeg er naturen. Og jeg er lei meg. For jeg skjønner ikke hvorfor menneskene absolutt må vente til nettopp nå med å sage ned mine trær.

De kan ikke stanse det som brummer og bråker, og som får hjemmet deres til å deise brutalt i bakken, så de mister alt, for alltid.

Hater dere meg så mye at dere må ødelegge mest mulig om våren? For hvis dere ikke hater meg, eller hater mine trær, eller hater de små som bor i trærne og forsøker å bringe neste generasjon videre, hvorfor hogger dere ned trær akkurat nå?

Hvorfor akkurat nå? I den mest sårbare tiden? For alle som skaper nytt liv i hi på bakken eller i reder i trærne?

Med en slik innstilling fra menneskene, kan jeg som natur like greit bare gi opp – for jeg og alle mine, vi har tapt. Tapt mot dere. Og slik har også dere mennesker tapt. For hvis dere ikke klarer å leve sammen med meg, naturen, så klarer dere til slutt ikke å leve. Dere dreper dere selv.

Det er bare så synd at dere dreper meg først. Meg, og alle mine.

[ Professor emeritus: Naturkrisen henger tett sammen med klimakrisen. Det er ikke nok å stabilisere klimaet dersom økosystemene kollapser ]

Det er mye som gjør meg trist for tiden, som natur. Det er mye jeg kunne ha snakket om som menneskene forårsaker. Men jeg håper at disse ordene i det minste vil få i gang noen tanker.

At flere med empati og hjerte for naturen, vil reagere for å få stanset all denne uvettige drepingen av små familier og ødeleggelsen av små hjem. Akkurat nå når jeg – naturen – er mest sårbar.

Jeg er naturen, og jeg vet ikke om jeg tør å håpe. Det er dere, menneskene, som må bringe det håpet, stanse hogsten i hekke- og yngletid, og begynne å se at helheten er mer viktig enn hvert enkelt menneskes egoistiske ønsker nå.

Vær så snill. For meg – naturen.

[ Kameraovervåking i skog og mark: – Må være snakk om titusener ]

[ Bjørner blir burgere: – Dette er ikke kjøtt ment for å spises ]