Ett menneske har flere roller, husk å se alle!

Hei! Mitt navn er Melina. Jeg er 29 år gammel, og har en bachelorgrad i sykepleie og en videreutdanning i helsesykepleie.

I dag holder jeg på å skrive master, og dersom alt går etter planen vil jeg ha en mastergrad i helsesykepleie våren 2024.

Jeg valgte denne studieretningen i håp om å kunne bidra til å fremme barn og ungdoms helse ved å styrke deres evne til å se og mobilisere egne ressurser og styrker.

Jeg kommer fra en fin familie, og har to tantebarn jeg er utrolig stolte av og glad i. På fritiden liker jeg å trene, høre på musikk og nyte en is i sola. Jeg er veldig glad i mat – og mener man kan putte cottage cheese på absolutt alt!

Kjæresten min er utdannet fysioterapeut, og hjelper mennesker med blant annet hjerneslag og ryggmargsskade for at de skal klare seg best mulig i dagliglivet.

Kjæresten min er den mest reflekterte, empatiske og omsorgsfulle personen jeg har møtt, som også liker å trene og holde seg aktiv i hverdagen.

Vi har valgt vår utdannelse, vi har valgt våre verdier og holdninger og vi kan velge hva vi bruker vår tid og energi på. Men vi valgte aldri hvem vi forelsker oss i.





Kjæresten min elsker dyr, miljøet og er en gledesspreder for alle rundt seg. Kjæresten min ser de som ikke blir sett og står opp for dem som ikke er i stand til å stå opp for seg selv. Kjæresten min er blant annet frivillig i Amnesty International og kjemper for rettferdighet der det finnes urettferdighet.

Kjæresten min heter Malin.

For mange spiller det ingen rolle at jeg er sammen med en jente, men for andre gjør det dessverre det. For noen skaper det aggresjon og avsky, og i ytterste tilfelle kan noen mislike det så sterkt at de mener at vi ikke fortjener å leve.

Som individer har vi mange roller i dette livet. Jeg har blant annet rolle som helsesykepleier og tante. Malin har en rolle som fysioterapeut og aktivist. Begge er søstre til våre søsken, datter til våre foreldre og venninne til våre venner.

Trakasserer du noen på bakgrunn av deres seksuelle orientering, så trakasserer du også personen som ønsker å være rollemodell for sine nevøer, og som velger å ta en utdannelse for å kunne hjelpe barn og unge.

Trakasserer du noen på bakgrunn av deres seksuelle orientering, så trakasserer du også personen som ønsker å være rollemodell for sine nevøer, og som velger å ta en utdannelse for å kunne hjelpe barn og unge.

Kanskje du trakasserer ei som får mennesker til å gå igjen etter sykdom og ulykker, som også velger å bruke fritiden sin på å bekjempe urettferdigheter og for å stå opp for andre.

Det er snart ett år siden to mennesker dessverre mistet livet på grunn av kjærlighet de hadde for det samme kjønn. Jeg kjente ikke ofrene som gikk bort natt til 25. juni 2022, men jeg vet at det ikke var kun to liv som gikk tapt denne grusomme natten.

Alle rollene disse to ofrene hadde som mennesker gikk bort. Og alle livene som kjente én eller flere av disse rollene ble berørt.

Så vær så snill og husk på dette: Den lille brøkdelen du så sterkt avskyr og hater, er kanskje det mennesket som kjemper for dine rettigheter, som får broren din til å gå igjen eller gir barnet ditt bedre helse gjennom samtaler på skolen.

