ADHD; ei løysning?

Helse Norge beskriver at omtrent 3-5 prosent av barn og unge under 18 år, har denne diagnosen i Noreg. For mange fortsetter desse symptoma ut i vaksen alder. Men vi ser at fleire får denne diagnosen, etter å ha levd eit lengre og godt fungerande liv. Ein kan undre seg over kva dette kjem av, da statistikken viser høgare henvisningar med ønske om utredning til spesialisthelsetenesta. Særskilt da vi veit at dette er ein utviklingsforstyrring, som har framtredande symptom i barndomen.

Det er ikkje lenge sidan medikament som ritalin og «adderall» (mykje brukt i USA), fekk stor omtale i sosiale media. «Dopamin boost», «lese dopet», for å nemne nokon. Informasjonen om kva desse medikamenta bidrar med i hjerna, er lett tilgjengeleg for både unge og vaksne. Så er vi som deler desse hjelpemidla ut til befolkninga, skeptiske nok? Er vi som klinikarar flinke nok til å kvalitetssikre det arbeidet vi gjer? Eller er systemet vi jobbar i, tilstrekkeleg oppdatert på moglegheiter som kan forbetrast i dette feltet?

Det er mykje som har endra seg på kort tid. Evolusjonen har hatt eit stort sprang. Oppdraging, kommunikasjon, underhaldning…ja og generell fungering i samfunnet, har endra seg over tid.

Eg kan hugse barndomen min; mykje fokus på leikar ute med andre barn, mykje tid og energi investert i kreativ tenking. Keisamheit var ein sjølvfølge. Ein følelse som var naudsynt å kjenne på. Her var det ingen tilgang til stadig påfyll av dopamin i form av distraksjonar gjennom ein bitte liten skjerm. Om barne-TV var slutt klokka 18.30, hadde eg ikkje meir skjermtid før leggetid.

Ordet «dopamin» blir kanskje mykje meir brukt per i dag, enn nokon sinne. Vi lengtar, søkjer og sikrar oss at lageret aldri blir «tomt». Musikk på treningssenteret, instagram tilgjengeleg i eit keisamt augeblink, apple store i handa under ein tur ute med venar. Påfyllet er variert og mangt. Så når lageret blir «tomt», og keisamheita dukkar opp, er det kanskje enklare å tenkje at det må vere noko gale med ein….

Samfunnet vårt er som sagt i stadig endring. Det ser vi på svært mange val og moglegheiter til val, som eksisterer. Utdanning er eit av desse aspekta. Ja, for «før i tida» var det ikkje ein sjølvfølge å ha høge ambisjonar og draumar om korleis livet skulle bli. Vi var meir tilfreds med det vi hadde. I dag; alle skal ha høgare utdanning, alle skal sikte mot det beste av det beste. Eit konstant jag etter det perfekte. Dette er med på å skape prestasjonsvanskar og usikkerheit rundt eigen identitet.

«Om eg ikkje har ADHD, og eg ikkje får til dette studiet i økonomi…betyr det vell berre at eg er dum og lat,» hugsar eg ein pasient seie til meg. ADHD blir ei løysning på eit større problem…

Eg tenkjer det er viktig å nemne alt dette, da det er naudsynt å ta denne diagnosen på alvor. Mange barn og vaksne som verkeleg sit med desse symptoma, kan ha svært tunge kvardagar, der alminneleg fungering (for folk flest) kan vere ein stor utfordring for folk med ADHD.

Når samfunnet konstruerar symptom som blindar den reelle nevroutviklingsforstyrringa, tenkjer eg at prioriteringa med strengare kvalitetssikring, også aukar.

Vi ser fleire henvisningar dukke opp i den allmennpsykiatriske poliklinikken. Henvisningar som uttrykkjer langvarige symptom på konsentrasjonsvanskar, men der ein ser at vedkomande har fullført ein master. For å nemne eit anna eksempel: ønske om utredning og behandling av ADHD, men med eit langvarig rusmisbruk, som ikkje har blitt teke tak i. Filtrering og sikring blir derav nedprioritert av fleire helsepersonell, slik som eg ser det.

Spesialistar utredar og behandlar, men fleire ledd er med i prosessen. Det er alle desse ledda eg tenkjer bør sikrast.

Eg tenkjer at vi lever i eit samfunn, som enkelt er med på å forme vanskar, som etterliknar ADHD. Presterer vi ikkje betre enn det naboen vår får til, blir det kanskje enklare å finne ein unnskyldning til desse vanskane. Eit i-lands problem.

Det er nettopp denne utviklinga, saman med «trenden», som gjer at kvaliteten i arbeidet vårt, blir viktigare. Diagnoser er ikkje noko vi skal setje på folk, utan god og grundig sikring bak det. Oppmerksamheit og kunnskap rundt dette, vil vere det første steget til eit meir normalisert samfunn. Alt vi kjenner på, trenger ikkje vere patologisk eller sjukeleg. Denne forståinga har gått litt i gløymeboka for folk flest…