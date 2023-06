Et tryggere Norge fordrer tettere forpliktende europeisk samarbeid

På landsmøtet den 13. mai sa MDG tydelig ja til å forhandle med EU med sikte på medlemskap. Forhandlingsresultatet skal tas stilling til i en folkeavstemning.

Kritikken fra nei-siden har ikke latt vente på seg. Senterpartiet mener vi er «udemokratiske» (VG), og anklager oss for å ville gi mer makt til byråkrater.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum baserer sin EU-motstand på de samme analysene Sp hadde før avstemningen i 1994. Han tyr til skremsler om at EU styres av robotaktige byråkrater i Brussel og at EU er innrettet på en udemokratisk måte.

Deltar vi som fulle medlemmer i EU, slipper vi å stole på flaksen i møte med neste krise.

Sp har ikke fått med seg at EU-parlamentet har blitt mye viktigere i EU de siste årene, og at de som sitter der er medlemmer av nasjonale partier. De er valgt gjennom demokratiske valg og sammen utformer de politikk som påvirker sine lokalsamfunn så vel som hele Europa. At det europeiske rådet består av demokratisk valgte statsledere fra de 27 medlemslandene, hopper Sp glatt over.

EU-landene har innsett at de sikrer og styrker sin egen trygghet, sine egne demokratier og sin egen velferd ved å jobbe tettere sammen. De samarbeider om de aller viktigste sakene i vår tid, og de får til mye mer når de står sammen (NRK), enn om de hadde operert hver for seg.

Det har vært imponerende å følge EU de siste årene. Først gjennom en krevende pandemi og nå etter at Russland invaderte Ukraina. EU trener ukrainske soldater (Le Monde), koordinerer og finansierer våpen, sørger for sanksjoner og en rekke mottiltak mot Putins aggresjon (Bloomberg).

EU selv opplevde en enorm energikrise, hvor mange av medlemslandene før konflikten tok kortsiktige og naive beslutninger overfor Russland. De siste 16 månedene har de klart å stå sammen om å kutte energiforbruket og å investere tungt i ny fornybar energi. EU har rett og slett benyttet denne krisen til å handle raskere for å skaffe mer fornybar energi, og har nå oppjustert flere av målene for å få til en enda raskere omstilling (Reuters).

Denne evnen til å stå sammen i krisetid har styrket EU-landene, men også EØS-landet Norge. Europas vaksinesamarbeid sikret Norge tilgang til vaksiner under koronapandemien, selv om vi ikke deltar i samarbeidet. Vi var avhengig av flaks og en svenske for at det skulle skje (Aftenposten).

I fremtiden vil vi oppleve flere globale kriser. Klimakrisen, naturtap, pandemier (CBS), sikkerhetstrusler. Alt dette vil sette oss på nye prøver. Løsningen for et land som Norge er ikke alenegang og sårbarhet. Deltar vi som fulle medlemmer i EU, slipper vi å stole på flaksen i møte med neste krise.

Det vil være viktige hensyn som må sikres ved et eventuelt EU-medlemskap. Fiskeriene i Norge er avgjørende, og Norge trenger å ta vare på kystfiskerne (Nettavisen), som må få en større del av kvotene. Tradisjonelt har EUs fiskeripolitikk vært lite bærekraftig, men det skjer endringer som skaper bedre fordeling og økt bærekraft.

Landbruket må også sikres gode rammevilkår, slik at selvforsyningen vår ikke svekkes. Østerrike er et godt eksempel på et land i EU som har klart seg fint med lignende landbruksforhold.

Gjennom et fullverdig medlemskap kan Norge også bidra til en bedre fiskeri- og landbruksforvaltning i EU. Norge må uansett finne en ny kurs, vi må bort fra matproduksjon på land og til vanns som er basert på effektivitetsjag, industriell produksjon og skadelig tråling av havbunnen (NRK).

Jeg stemte nei til EU i 1994 i en tro på at Norge kunne bli et foregangsland ved å stå utenfor. Hver dag har jeg blitt skuffet.

Men så har jeg blitt tilsvarende optimistisk av å følge EUs miljøarbeid (Reuters). EU har kuttet sine utslipp med rundt 30 prosent siden 1990, i kontrast til Norge som kun har klart 4,7 prosent.

Nordmenn ligger også nest øverst på forbruk i Europa, kun slått av Luxembourg (NRK). Vi er på verdenstoppen i forbruk i alt fra klær til elektronikk, hytter og biler, og regjeringens politikk gir få insentiver for å redusere og effektivisere forbruket.

Norske politikere har heller ikke mye å skryte av når det kommer til forvaltningen av natur. Hadde vi vært EU-medlemmer, ville norsk natur og norske rødlistede arter hatt bedre fremtidsutsikter.

EU har også større vilje til å diskutere en fremtid hvor økonomisk vekst ikke trumfer miljøhensyn, og de har forstått at fremtidig næringsutvikling må baseres på grønne næringer.

Det er på tide at vi får en redelig debatt om hva som er kostnadene ved å stå utenfor det europeiske fellesskapet. Mer samarbeid med land vi deler verdier med er nødvendig for å sikre oss og andre land trygghet, god helse, et levelig miljø og høy livskvalitet i generasjoner fremover.

