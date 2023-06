Gratis aktivitetsskole (AKS) i Oslo er en braksuksess. Det har gjort at deltakelsen har skutt i været, og Oslo har nå soleklart høyest andel barn i skolefritidsordningen i landet.

Før opplevde barn fra familier som ikke hadde råd til plass på AKS at de ble jaget ut av skolegården når skoledagen var over og AKS begynte. Slik er det heldigvis ikke lenger. Nå får alle være med på leken.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune. (Sturlason AS Polyfoto/Foto: Sturlason)

Siden vi inntok byrådskontorene i 2015, har vi gjennomført den kanskje viktigste velferdsreformen siden full barnehagedekning for 20 år siden. Først ved å gi gratis plass i AKS til alle elever fra 1. til 3. klasse, og så ved å innføre det samme for 4.-klassingene fra denne høsten av.

Totalt får over 26.500 barn i Osloskolen nå gratis AKS. En familie med ett barn i AKS sparer 25.000, hvert eneste år, og totalt 100.000 kroner gjennom de fire årene. Med dette sparker vi bort foreldres økonomi som et hinder for at barn skal få delta. AKS-reformen er sosial utjevning i praksis.

Å vokse opp i Oslo er ikke det samme på Kjelsås eller Romsås, i Holmenkollen eller på Holmlia. Oslo er en delt by. Vi starter ikke med like muligheter i livet. Om lag én av fem barn vokser opp i fattigdom.

Derfor prioriterer byrådet nok en gang å utjevne forskjeller og en styrket innsats for barn og unge når vi reviderer budsjettet for 2023.

[ Lærer: Jeg skulle ønske politikerne var modige nok til å vedta mobilforbud på skolen ]

Jeg er veldig stolt over at vi nå forsterker AKS-reformen ytterligere. Mens SV på Stortinget sørger for at gratis SFO rulles ut trinn for trinn i resten av landet, skal AKS-reformen her i Oslo nå handle om kvalitet.

I revidert budsjett setter vi derfor av 10 millioner og deretter 20 millioner hvert år fremover til å fortsette å heve kvaliteten. Pengene skal gå til etter- og videreutdanning til de som jobber i AKS. Flere skal få mulighet til å ta fagbrev, og flere skal få mer kompetanse knyttet til oppfølging av sårbare barn.

I tillegg skal vi utvide samarbeidet med kulturskolen og idrettslag for å tilby varierte aktiviteter til barna. Kvalitet og kompetanse betyr noe, fordi vi vet at AKS er så viktig for barns lek, sosiale utvikling og språklæring.

Jeg er skikkelig stolt over at vi gir alle barn i Oslo mulighet til å delta i det lekende og lærende fellesskapet i AKS. Og at vi nå gjør AKS-tilbudet enda bedre!

[ Lektor og psykoterapeut: Vi bør være modige nok til å sikte mot noe så radikalt som å gjøre skolen til et barnevennlig sted ]

[ Lærer og forfatter: Vi må være ærlige om skolens tilstand før vi kan begynne å fremsnakke den ]