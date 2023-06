Stolthet og fordom

I dag skal norske funksjonshemmede ut og gå Stolthetsparaden i Oslo sentrum (greit da, noen av oss skal rulle).

Vi skal feire mangfold, samtidig som vi skal protestere mot diskrimineringen og fordommene vi utsettes for i det daglige.

Øystein Christie, statsviter. (Privat)

Funksjonshemmede er Norges desidert største minoritet. Ifølge Norges Handikapforbund har 15 prosent av befolkningen en eller annen funksjonsnedsettelse.

Med befolkningstallet fra 1. kvartal i 2023 tilsvarer det 825.649 personer. Det er en del.

«Hva er det egentlig dere klager over? Dere får jo masse greier hele tiden!»

Sant nok, samfunnet har kommet et godt stykke de siste årene hva gjelder inkludering av funksjonshemmede. Men vi har fortsatt en hel del å klage over.

I dag klager vi over at fire av fem norske grunnskoler ikke er tilgjengelige for funksjonshemmede.

Vi klager over at det er 100.000 funksjonshemmede som ønsker å jobbe, men som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet (SSB, 2020).

Vi klager over at én av tre funksjonshemmede har opplevd hatefulle ytringer og trakassering (NRK, 2019).

Vi klager fordi altfor få funksjonsfriske nordmenn er klar over disse og andre utfordringer som møter oss funksjonshemmede hver eneste dag.

Og vi klager sånn at flere skal høre oss.

Vær ærlig; hadde du som leser hørt om Stolthetsparaden før nå? Hvis svaret er ja – flott. Hvis svaret er nei – lurer du fortsatt på hvorfor vi klager?

