Når ble nedleggelser av fødeavdelinger en gladsak?

Mandag morgen vedtok regjeringen at det skal bygges nytt sykehus på Moelv. Når det skal være ferdig, sa de ingenting om.

Beslutningen ble løftet frem som en gedigen gladsak. Og helseministeren gratulerte. Men når ble nedleggelsen av fødeavdelinger en sak verdt å gratulere?

I praksis er de to fødeavdelingene ved sykehuset i Gjøvik og Elverum nå lagt ned. Regjeringen sa de ville fortsette med et fødetilbud med barsel på sykehuset i Elverum.

Men hva legger de i begrepet fødetilbud? Det kan i teorien være alt fra poliklinikk med ultralyd og kontroll, til en fullverdig fødeavdeling. Er begrepet valgt retorisk?

På fødeavdelingene i Gjøvik og Elverum fødes det hvert år mellom 500 og 800 barn per avdeling. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa også at han hadde en intensjon om at Elverum skulle fortsette med akutt indremedisin.

Vel, det var også Vedum sin intensjon at føde og akutt skulle bestå i Kristiansund. Det sa han før valget i 2021. Og jeg tok statsminister Støre i hånda på at Hurdalsplattformen skulle gjelde. Nå er fødeavdelingen der stengt, og det fremtidige distriktsmedisinske senteret er avspist med en liten sum penger til dagkirurgi.

Det koster enorme summer å bygge nye sykehus og innsparingstiltak rammer et helt område i mange år.

Når skal politikerne holdes ansvarlig? De har lovet før, kan vi stole på det de sier nå?

Sammenligner man med andre ferdig regulerte områder, har vi sett at både stortingsvedtak, intensjoner og regjeringsplattformer lett kan havarere i helseforetaket.

Det koster enorme summer å bygge nye sykehus, og innsparingstiltak rammer et helt område i mange år. Fagfolk slutter, og pasienter betaler en høy pris for kostnadskutt. Nye sykehus blir mindre enn planlagt og koster mer enn beregnet.

Vi ser da at politikere fanges av egne ord, og heller ferdigstiller overprisede, påbegynte bygg. I Romsdal ble Skanska vraket da de ikke kunne bygge nytt sykehus på Hjelset til 4,5 milliarder. Nå er bygget estimert til 6,5 milliarder og regjeringen gratulerer.

Innlandet går en tøff tid i møte. Folket vil kjempe mot hverandre, for som statsminister Støre sa: «Det er ikke mulig å gjøre alle fornøyd».

Det stemmer i de tilfeller man vedtar å legge ned sykehus og fødeavdelinger som ligger nær folk.

[ Sju kvinner forteller hvordan en fødsel kan gå når nærmeste tilbud er sommerstengt ]

[ Jordmorforbundet mener fødetilbudet i Norge er underfinansiert, og frykter det rammer det forbyggende arbeidet ]