Morgendagens helter må møte opp på skolen

Torsdag 1. juni inviterte NRK og Fredrik Solvang både elever, lærere og politikere til Debatten for å snakke om skolepolitikk. De diskuterte både fraværsgrensa, senere skolestart og fleksibel skoletid.

Elisabeth Tangen (Privat)

Målet for debatten, noe som også har vært en stor trend i det siste, var å høre på og inkludere alle stemmer, for å skape en best mulig skole. I debatten kom det derimot frem at elevene hadde så mange kjøretimer og problemer at ingen hadde tenkt til å møte opp på skolen, uansett.

Man kan ikke både få større frihet og mindre ansvar

I debatten etterspurte elevene større frihet og færre grenser, men også mindre ansvar. Som en som bare for et år siden gikk på videregående, og nå er ute i både jobb og studier, kan jeg skrive under på at det ikke er sånn det funker.

Man kan ikke både få større frihet og mindre ansvar. Skolen kan derimot gi frihet innenfor gitte rammer og stille krav til at vi som elever bruker den riktig. Dette er måten skolen forbereder oss på livet etter videregående, som vi bør være takknemlig for, men elevene mener at alle former for grenser er for strenge.

Én av dem er fraværsgrensa. Fraværsgrensa ble innført av Høyreregjeringa i 2016, og stiller krav om at elevene ikke kan skulke mer enn 10 % av undervisningen. Siden den gang har elevene møtt mer opp på skolen, de har lært mer i timen og prestert bedre på prøver. Fraværsgrensa funker, rett og slett.

Problemet med fraværsgrensa er derimot det konstruerte debatten venstresiden har skapt ved å skyve svake elever foran seg for å score billige politiske poenger. Dette gjør de til tross for at de svake elevene har tjent mest på fraværsgrensa, og er de som vil tape på det dersom vi slutter å stille krav.

Denne konstruksjonen, sammen med forventningen om at elevene skal bestemme alt i skolen, har til og med ført til at Arbeiderpartiet vil fjerne fraværsgrensa, et av de viktigste virkemidlene vi har for å få folk gjennom skolen.

Nå må vi tørre å si nei til elevene. Det er faktisk ikke elevene som skal bestemme alt på en skole, og man er ikke slem bare fordi man sier nei. Nå må skoleeiere og lærere få tilbake muligheten til å gjøre jobben sin uten å bli symbolet på ondskapen.

Vi må tørre å stille krav. Det er sånn vi ser gode resultater og gode elever som kan møte morgendagens utfordringer. Også kan elevene huske at én dårlig karakter ikke er verdens undergang.

[ - De må slutte å tvinge sin politiske ideologi på elevene ]

[ Kommentar: Skulking er et problem ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen