Hvorfor legge ned det som virker?

For noen dager siden gikk byrådet i Oslo ut i VG med store planer om hvordan de skulle komme med et krafttak mot sosiale ulikheter i hovedstaden.

Etter nesten åtte år ved roret skryter de av hva de har gjort, som dessverre ikke har hatt noen virkning, og legger en plan for å få resultater i 2030.

Tove Gjersrud Tove Gjersrud er bystyrekandidat for Oslo Høyre. (Privat)

Med andre ord må dagens 14-åringer bli 20 før dagens byråd har til hensikt å få gjort noe for dem.

Og hvordan skal de gjøre det? Jo, blant annet ved å legge ned en av de ordningene som faktisk har virket. HUB Mortensrud har vært finansiert gjennom områdesatsingen Oslo Sør de siste tre årene.

Gjennom pandemien, og etterpå, har en gjeng med svært engasjerte ildsjeler samlet barn og unge i området gjennom idrett og annen aktivitet, i samarbeid med Klemetsrud Idrettslag og Lofsrud skole.

Ungdom får trenerkurs, og blir ansatt som trenere for de yngre medlemmene i idrettslaget når de har fullført. De lærer ansvar, samhold og respekt.

[ Anna-Sabina skriver til gutten i sosialblokka der hun vokste opp: – Vi er en usynlig gjeng ]

Men det aller viktigste: De har et tilbud der de er velkomne, uansett. Der de møter trygge voksne og gode forbilder. Slik blir de også gode forbilder selv.

De siste årene har Mortensrud dessverre vært mest kjent for sine utfordringer nettopp med sosiale forskjeller og ungdomskriminalitet. Nå merkes effekten av det gode arbeidet som HUB-en gjør.

Politiet er storfornøyd med nedgang i trøbbel på ungdomsskolen. Det er god stemning på idrettsbanen, og i området rundt. Foreldre engasjerer seg mer enn noen gang, blant annet fordi det også finnes tilbud for de helt små barna.

På en vanlig ettermiddag kommer 70 ungdommer rett fra skolen for å tilbringe ettermiddagen sammen. Når det er hjemmekamp på kunstgresset til KIL kommer det hundrevis av tilskuere for å støtte opp under sine lokale helter i 6. divisjon.

De har et tilbud der de er velkomne, uansett. Der de møter trygge voksne og gode forbilder. Slik blir de også gode forbilder selv.

Dette er nytt, svært gledelig, og burde støttes fullt opp om av dem som forvalter skattepengene våre. Dette er investering i barn, ungdom og nærmiljø – og jeg ser ikke hva som kan være viktigere enn det.

Men nå er det gått tre år, og da er ikke HUB Mortensrud et prosjekt lenger. Da kan det ikke lenger finansieres gjennom Oslo Sør-midlene, og de må søke støtte gjennom andre kanaler.

Og hva sier byrådet?

De sier nei. De klarer ikke å finne plass i budsjettet til å prioritere å sette av to millioner kroner i året til å la HUB Mortensrud fortsette det fantastiske arbeidet de gjør.

[ Unge Sentrum-leder: Ingen tjener på at mange ikke kan ta del i fritidsaktiviteter, spise sunt eller bidra i arbeidslivet ]

Det er snart to år siden jeg selv hørte Raymond Johansen holde en festtale på Mortensrud, med politivakt, der han lovet at «dere står ikke alene». Det varte helt til kameraene ble skrudd av.

Nå som kameraene er skrudd på igjen fordi vi skal inn i valgkampinnspurten, pusses det støv av de gamle talene. Kanskje ikke så rart folk ikke har den helt store tilliten til oss politikere?

Nå skal bystyret forhandle om revidert budsjett. Oslo Høyre vil prioritere HUB Mortensrud, fordi vi forstår at de gode løsningene ikke skapes på Rådhuset, men hos dem som er engasjerte rundt om i denne fabelaktige byen vår.

Og fordi vi simpelthen ikke har råd til å la være.

[ Gjenvalgt MDG-topp: – Det å utjevne sosiale forskjeller i Oslo er veldig viktig for oss ]

[ Trine Østereng: Ulikheit er ikkje berre eit spørsmål om sosial rettferd. Det handlar også om demokratiets framtid ]