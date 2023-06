En livsfarlig myte om båtlivet

Til tross for hva mange tror, er det ikke nødvendigvis høy hastighet, dårlig vær, åpen sjø eller tussmørke som er årsaken til dødsfall på sjøen. Én av tre omkommer faktisk mellom båt og brygge, mens båten er fortøyd.

Den siste tiden har store deler av landet fått kjenne på sol og varme, og fått et etterlengtet frempek mot sommeren. For mange nordmenn markerer det også starten på båtsommeren.

Eli Stavlund Eli Stavlund er kommunikasjonssjef i alkovettorganisasjonen Av-og-til. (Privat)

Som en organisasjon med nær 50.000 medlemmer, gleder vi oss til igjen å få bruke det den fantastiske kysten har å by på!

Men strålende sol, lukten av sjøvann og kanskje et glass hvitvin på bryggekanten minner oss også på en annen viktig ting: Nemlig at statistikken for antall ulykker på sjøen øker, og at alkohol ofte er involvert. Nå er tiden for både å nyte, og for å tenke seg om.

For statistikk viser oss at alkohol og sjøliv kan være en farlig kombinasjon – og i de mest fatale ulykkene spiller ofte alkohol en rolle. Med promille blir vi dårligere båtførere.

Alkohol svekker den kritiske sansen vår, samtidig som vi blir mer risikovillige. Vi får også dårligere reaksjonsevne, balanse og motorikk. Det er blant annet grunnen til at alkohol også reduserer overlevelsestiden vår i vann.

[ Fra 1. juni må du ha eget kurs for å kjøre fort med båt ]

Derfor har et samlet Fritidsbåt-Norge gått sammen om kampanjen «Ekte kapteiner drikker kaffe», koordinert av alkovettorganisasjonen Av-og-til. Målet er å redusere alkoholbruk på sjøen, og bevisstgjøre folk om risikoen som er knyttet til kombinasjonen promille og båtliv.

Er du blant dem som tenker at risikoen kun gjelder dem som kjører båt for fort om natten, er du ikke alene. Sannheten er imidlertid at 10 av totalt 34 fritidsbåtulykker med fatalt utfall i fjor skjedde mellom brygge og båt – mens båten var fortøyd.

I mange tilfeller var rus og alkohol involvert. Det er en sterk og urovekkende økning fra året før.

Derfor har vi en oppfordring til deg med planer om å kaste loss ved neste godværshelg: Tenk deg godt om når du ferdes langs kysten denne sommeren – og husk hvilken risiko du utsetter deg selv og andre for med promille i blodet. Vi har ingen å miste.

God, og trygg båtsommer!

[ Frekke båttyver stjeler som aldri før: Slik sikrer du båten din ]

[ «La oss få være i Bestumkilen. Ingen andre båthavner i Oslo er så praktisk tilrettelagt for bevegelseshemmede» ]