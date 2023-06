En av de største utfordringene i åra framover i eldreomsorgen i Oslo vil være å skaffe nok kvalifiserte folk.

Helsepersonellkommisjonen peker på at ikke bare Oslo, men hele Norge vil stå overfor utfordringer med å skaffe nok kvalifisert personell til å dekke behovet i pleie- og omsorg.

Byrået i Oslo er på saken. I revidert budsjett for 2023 lanseres det en storstilt satsing på kompetanseheving av kommunens egne ansatte. 175 millioner kroner settes av til et fond for etter- og videreutdanning. Dette er riktig vei å gå.

For enkelte vil dette være en formalisering av den kompetansen som den ansatte allerede innehar, for andre vil dette representere kompetanseheving som kommer brukerne av tjenestene til gode.

Fagforbundet Oslo mener en satsing på egne ansatte er et kinderegg. Her får man høyere kompetanse i egne rekker, man får bedre pleie og omsorg for brukerne og man får ansatte som har en arbeidsgiver som satser på dem.

Det siste punktet er viktig. I framtida vil det å rekruttere og beholde medarbeidere bli stadig viktigere for Oslo kommune og andre arbeidsgivere.

Ved å bli tilbudt kompetanseheving vil arbeidstakere føle at de blir satset på. Dette er med på å øke lojaliteten til arbeidsgiver, det er med på at den enkelte ansatte føler større grad av mestring i sin arbeidshverdag og det vil kunne gi et bedre tilbud til brukerne.

Fagforbundet Oslo har troen på at riktig kompetanse på riktig sted kan være med på å løse noe av problemene med å skaffe nok personell i pleie- og omsorgssektoren, i tillegg til våre krav om økt bemanning og hele, faste stillinger.

Oslo kommune må være aktive i å selv utdanne sine ansatte. Dette må gjøres gjennom hele tiden å sørge for at det tas inn lærlinger i relevante yrker. I tillegg til at det blir etablert ordninger hvor det blir mulig å gå fra stilling uten formalkompetanse til fagbrev, og fra fagbrev til høyskole.

Dette må selvfølgelig kombineres med lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår som er så gode at folk ser på pleie- og omsorgssektoren som et sted hvor det er attraktivt å jobbe.

Vi ser fram til å jobbe videre med Ap/SV/MDG-byrådet for å sikre at brukerne fortsatt skal få god pleie og omsorg, og med nok kompetente ansatte til at ansatte slipper å løpe beina av seg.

Fagforbundet Oslo mener at det Ap-ledede byrådet er riktig kompetanse på rett sted.

