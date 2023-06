Ren gjetning fra Vedum?

Fra og med inntektsåret 2022 ble taket for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner senket fra 50.000 til 25.000. Regjeringen fremsetter som årsak at «kun de rikeste har råd til å gi så mye i gaver».

Finansdepartementet, med Trygve Slagsvold Vedum i spissen, skriver også at gavefradraget svekker skattegrunnlaget og kommer i størst grad de med høye inntekter til gode.

Erhard Hermansen er generalsekretær i Norges Kristne Råd.

I lokallag, menigheter og frivillige organisasjoner kjenner man seg nemlig ikke igjen i denne påstanden. De erfarer at trofaste givere gir uavhengig av inntekt.

Senkningen av taket for skattefradrag rammer de som brenner for saken. Det rammer lagermedarbeider og førstegenerasjons innvandrer Aung Win (43) fra Myanmar. Det rammer åttitre år gamle Gudlaug fra Ytre Enebakk.

Øystein Samnøen er daglig leder i NORME.

Aung Win med lagermedarbeiderlønn kommer fra en sterk givertradisjon. Han er aktiv i den lokale menigheten og gir opp mot 50.000 kroner i året i gave til menighetens arbeid for humanitær hjelp til sitt krigsherjede hjemland.

Gudlaug brenner for menighetens arbeid for utdanning av urfolk i Etiopia. Hun brenner for sanitetsforeningens bistand i krisene. Gudlaug var tidligere sykepleier og aktiv sanitetskvinne, men er blitt for gammel til å reise ut selv. Nå hjelper hun ved gaver til dem som tar hjelpen helt fram.

Ingen brenner mindre for hjertesakene sine om skattefradraget blir lavere.

Regjeringens senkning av taket for skattefradrag rammer budsjettet til Gudlaug og Aung Win. Gudlaug har faste trekk fra pensjonskontoen sin – det har hun hatt i årenes løp. Givertjenesten setter hun høyt. Hun tenker kanskje ikke så mye over at hun får skattefradrag, men har like fullt en begrenset, men forutsigbar økonomi fra år til år.

Plutselig må de faste flyturene opp til barnebarn i Bodø byttes ut med nattog uten kupé.

Aung Win har givertjenesten sterkt prioritert i et bærekraftig årsbudsjett. Han risikerer å måtte ta ekstra helgevakter på lageret, og det går utover det aktive sosiale livet i menigheten – et fellesskap som betyr mye for ham.

Dette har mye å si for begges økonomi, og det er disse giverne som blir rammet av regjeringens omlegging. Men ingen brenner mindre for hjertesakene sine om skattefradraget blir lavere.

I det hele tatt lurer vi på om Vedum og hans folk har tenkt over dette? Eller er det lettvint gjettverk? I motsatt fall vil vi gjerne se tallene som legges til grunn. Man kunne mistenke dem for enkelt å konkludere med at mennesker som gir store gaver til frivillige organisasjoner, gjør det kynisk for skattefradragets skyld. Det stemmer i hvert fall ikke overens med frivillige organisasjoners erfaringer med hvem som er den trofaste giver.

Gudlaug og Aung Win slutter ikke å gi selv om taket for skattefradrag senkes. Bare så synd at fordommer om hvem som gir hva skal gå ut over livet de lever der de er.

