De ti bud for syklister i Oslo

Jeg sykler i Oslo, nesten hver dag, nesten hele året. Med og uten barn. Men det slår meg: vi har en ukultur når det kommer til hvordan syklister ferdes i byen vår. Det virker som om mange syklister ikke kan, eller vil, følge de grunnleggende trafikkreglene. Dette skaper irritasjon blant fotgjengere, bilister og andre syklister.

Marianne Engelstad, syklist (Privat)

Bilister og fotgjengere kan selvsagt også oppføre seg både hensynsløst og tankeløst. Men vi syklister bør ta vår del av ansvaret og gå inn i oss selv og se på hvordan vi opptrer i trafikken.

Under følger et forslag til 10 sykkelbud jeg synes alle som sykler i Oslo burde følge:

1. Du skal ikke kjøre på rødt lys.

Dette er vel ganske selvforklarende, men virker likevel svært vanskelig for mange.

2. Du skal ikke skape farlige situasjonen for deg selv eller andre.

Tidligere i vår kom en mann på sykkel i full fart på Sagene i Oslo. Han hadde ikke tid til å vente på grønt lys i krysset og kjøre på rødt. Det kom både biler og syklister imot, som svingte lovlig inn i krysset på grønt. Syklisten innså litt for seint hvor dårlig avgjørelsen var, han måtte bråbremse, og falt av sykkelen. Det kunne endt riktig så galt, men det ble heldigvis bare noen skrubbsår og et hakk i selvtilliten.

Du er ikke udødelig. Det er ikke gøy å bli skadet i trafikken. Ta ansvar for deg selv og andre.

3. Du skal være et godt forbilde.

Hver dag skal barn og unge i Oslo lære å sykle i byen vår, og navigere i gatene og trafikken. La oss bidra til å skape fremtidens gode og trygge syklister.

4. Du skal stoppe for fotgjengere ved fotgjengeroverganger.

Jeg var nylig vitne til en syklist som valgte å kjøre imellom en gruppe barnehagebarn på tur som krysset veien i et fotgjengerfelt. En snarrådig ansatt fikk hold to små barn igjen fra å kysse overgangen. Ingen ble skadet, men barna og de ansatte ble stående å se forskrekket etter travel og hensynsløs syklist som suste nedover Ullevålsveien.

På samme måte som hvis du kjører bil, skal du være tydelig og trygg for andre trafikanter. Senk farten og stopp i god tid.

5. Du skal ikke skape farlige situasjoner ved uaktsomme forbikjøringer.

Når temperaturen stiger og sola titter fram, er det mange som tar syklene fatt på vei til jobb. I rushtiden er det mange som sykler samtidig, og det kan bli kø, også i sykkelfeltet. Pust med magen og følg køen pent og rolig. Bedre for deg og alle rundt deg.

6. Du skal ikke tro at din tid er verdt mer enn andres.

Og når vi snakker om uaktsomme forbikjøringer. Du har ikke så dårlig tid. Slutt å smette og snike fordi både biler og andre syklister. Du skaper farlige situasjoner.

7. Du skal ikke hindre trikken og bussen i å komme fram.

Kollektivtransporten er din venn, ikke hindre den. La være å sykle i oppoverbakke foran trikken, og slipp gjerne bussen forbi.

8. Du skal gi signal og respektere vikeplikten.

Blir du irritert når en bil svinger til høyre i et kryss uten å gi signal, så du må bråbremse? På samme måte blir andre irriterte på deg når du ikke viser signal og ikke respekterer vikeplikten. Som et minimum må du vise tegn når du skal svinge til høyre eller venstre.

9. Du skal være vennlig.

Alle gjør feil av og til, også du. Ikke kjeft, men smil og vink og bidra til god stemning i gata.

10. Du skal bidra til at sykkelsatsingen i Oslo fortsetter.

Liker du å sykle, å komme fort og effektivt fram? Oslo blir en bedre sykkelby år for år. Flere og flere sykler, og det er supert. Bruk byen, og bruk sykkelen, men følg budene over, så blir det bedre for oss alle.

Sist, men ikke minst, du skal ha det gøy! Det er gøy å sykle, det er bra for folkehelsa, moro for ungene og det fører til færre biler på veien. Vinn-vinn for alle!

God sykkelsommer!

[ Har funnet oppskriften for mer sykling: vi jobber på to måter ]

[ Oslo vant internasjonal sykkelpris ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen