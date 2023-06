Autisme: Funksjonsmangfold må møtes med løsningsmangfold

Det er forferdelig at noen har hatt negative erfaringer med ABA og ønsker forbud. Det brukes sterk retorikk om tvang, straff, tortur og konverteringsterapi. Barn skulle ikke trenge å oppleve slikt.

Når jeg likevel velger å være en motstemme til Kristin Marie Veum, er det for å tale saken til de som ikke kan gjøre det selv. De som med alle kommunikasjonsformer de besitter, gir uttrykk for at de liker og trenger ABA. Det ABA de kjenner, handler om belønning og trygghet, og slett ikke straff.

Jeg vil nemlig hevde at ABA som verktøy for barn med barneautisme, nettopp er ivaretakelse av menneskerettighetene.

FNs menneskerettighetskonvensjon for mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) ble ratifisert av Norge i 2014, og skal følges på alle samfunnsområder. FNs barnekonvensjon har allerede vært inkorporert i lovverket i flere tiår, og den forbyr avstraffelse av barn.

Ifølge CRPD har mennesker med Autismespekterforstyrrelser (ASF) rett til å delta i samfunnet, ytre seg og ivareta sin egen integritet, og samfunnet skal tilby mennesker med ASF verktøyene for å kunne gjøre det. ABA er et sånt verktøy.

Veum viser til genier som har preget historien, muligens på grunn av sin autisme. Det syns jeg er urettferdig overfor veldig mange med ASF. Kun anslagsvis 1 av 10 personer med ASF antas å være såkalt autistisk savant, og det er naturlig å anta at Einstein og Mozart var blant dem.

For veldig mange andre med ASF kan det å kle seg eller spise selv være en bragd. Skal vi snakke om historie, var dette de barna som ble gjemt bort, satt ut for å dø eller utsatt for forferdelige eksperimenter og masseutryddelse av nazistene.

Med dette bakteppet blir også Veums henvisning til grunnloven og ABA som torturmetode, ganske urettferdig.

Med stramme budsjetter i helse og oppvekst sier det seg selv at ingen får 40 timer en til en, på eget rom, med kostbare belønningssystemer, møter mellom sykehus, barnehage/skole, PPT, støtteenhet og foreldre annenhver uke i minst to år, dersom ikke det har en positiv effekt for akkurat dette barnet.

ABA handler ikke om å gjøre mennesker med ASF konforme eller nevrotypiske. Man blir ikke mindre autistisk selv om en lærer å uttrykke sult eller smerte på en måte de rundt forstår. Tvert imot kan det være nøkkelen til å leve ut ens egenart.

Har du møtt en person med autisme, har du møtt én person med autisme. Ulike funksjonsvarianter må møtes med ulike løsninger. For mange er ABA en slik løsning.

