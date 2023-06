Endelig ny uteplass for Sofienberg skole – og alle får park!

Du har sikkert vært i Sofienbergparken. Kanskje grillet eller vært på lekeplassen? Men har du vært i den delen av parken som ligger øst for Sofienberg kirke? Der er det nemlig nesten folketomt på vakre soldager, mens det er stappfullt av folk på den andre siden. Denne parken fortjener en oppgradering slik at flere kan bruke den.

Nå skjer det! Sofienbergparken øst skal oppgraderes, og det er et kinderegg: For skoleelevene, for nabolaget og for Grünerløkkas parker. Ungdomsskoleelevene ved Sofienberg skole får endelig tilgang til et opparbeidet, grønt uteareal. Nabolaget får et løft i form av en innbydende park med bedre belysning, aktivitetsmuligheter og sittesoner. Den våte parken blir drenert og det kommer nye planter og trær.

Jane Vogt Evensen Jane Vogt Evensen er 1. kandidat og gruppeleder i Grünerløkka SV. (Privat)

Bydel Grünerløkka er Oslos mest folkerike, men samtidig en av bydelene med aller minst tilgang til grøntarealer. Mange bor tett og i trange leiligheter uten tilgang til egen uteplass.

Parkene er våre frirom som vi eier og bruker i fellesskap, og de er viktige for å skape gode nabolag og grønne møteplasser for folk i alle aldre. For oss er det avgjørende at parkene våre er tilgjengelige og innbydende for mennesker i alle livsfaser – barnefamilier, unge og eldre.

Sunniva Holmås Eidsvoll Sunniva Holmås Eidsvoll er 1. kandidat og leder for Oslo SV. (Helge Brekke)

Sofienberg ungdomsskole har siden oppstarten i 2014 hatt en av Norges minste skolegårder med kun 3,1 kvadratmeter uteareal per elev. Skolen ligger ved Sofienbergparken øst og har et amfi som vender ut mot parken, men atkomsten til parken ble sperret av da det borgerlige byrådet etablerte uteareal for nabobarnehagen.

Det har SV vært fast bestemt på å endre på. Etter kontakt med skolen og foreldreutvalget, fremmet Grünerløkka SV våren 2020 et politisk forslag om å oppgradere Sofienbergparken øst for å gjøre den til et tilgjengelig og attraktivt sted for skoleelevene og nabolaget.

Fornyelsen av Sofienbergparken er et lysende eksempel på at engasjerte beboere er med på å gjøre bydelen bedre.

I juni 2020 fikk Grünerløkka SV i samarbeid med MDG og Ap satt av en million kroner til strakstiltak for midlertidig oppgradering av parken for skoleelevene og nabolaget. Så jobbet en prosjektgruppe på tvers av kommunale etater, bydelen og skolen fram løsninger.

Nå har det rødgrønne byrådet sikret fullfinansiering for oppgraderingen av parken, og planlagt oppstart er allerede i år.

Fornyelsen av Sofienbergparken viser ikke bare at det har noe så si hvem som styrer. Det er også et lysende eksempel på at engasjerte beboere er med på å gjøre bydelen bedre.

For de tydelige og brennende foreldreaktivistene rundt skolene Lakkegata og nå Sofienberg har nådd gjennom ved å kontakte oss folkevalgte, bidratt med kunnskap og innsikter, og slik vært med på å sikre nødvendige prioriteringer.

SV går til valg på å fortsette arbeidet for et grønnere og mer miljøvennlig Grünerløkka. Lakkegata skole, som fikk utvidet skolegård i 2019, og Sofienbergparken øst er blant mange eksempler på at det nytter å stemme SV både i bydel og i byråd.

Vi jobber sammen som lag, og sammen med gode rødgrønne samarbeidspartnere gjør vi Oslo til en bedre by.

