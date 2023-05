Det må være flere på jobb bak murene

Vi leser stadig om den alvorlige økonomiske situasjonen for norske fengsler, der bemanningskutt fører til livskritiske situasjoner for både innsatte og ansatte.

Det ble nylig skrevet om i media at ansatte i Sem fengsel ble truet med saks under et rømningsforsøk utenfor Tønsberg sykehus. I den forbindelse har fengselet uttrykt sin bekymring for nedbemanning og mulig reduksjon i nattbemanningen.

Kaja Øien Hultgren Kaja Øien Hultgren, Fengselsgruppa i Jussbuss. (Privat)

Jussbuss deler bekymringene, og vi frykter særlig at slike kutt vil hindre betjenter fra å gi nødvendig oppfølging og hjelp til innsatte.

Kutt i nødvendig personell kan ha fatale konsekvenser. Tidligere i år ble det skrevet om et selvmordsforsøk i Ålesund fengsel, der betjentene faktisk ikke kunne gripe inn fordi de var for få på jobb. I stedet måtte de ringe nødetatene og vente på hjelp. Det er uutholdelig i akutte situasjoner der liv står i fare.

Mangel på fengselsbetjenter setter både ansatte og innsatte i fare. Jussbuss mener manglende bevilgninger til kriminalomsorgen fører til en uforsvarlig drift.

Nylig ble det også varslet om at Ullersmo ikke lenger tar imot besøk i helgene grunnet ressursmangel. Dette er ekstremt kritikkverdig. Kontakt med nærstående utenfor fengselet er avgjørende for den enkeltes forutsetninger for en vellykket rehabilitering.

I Dagbladet uttalte lederen for de innsattes kontaktutvalg i Ullersmo fengsel at for barn på skole, familie med lang reisevei og som er i arbeid, medfører dette i praksis besøksnekt.

Gjennom saksbehandlingen har Jussbuss fått bekreftet dette av flere innsatte.

De uttrykker bekymring og sorg. Mange forteller at barna ikke forstår hvorfor de ikke lenger kan besøke pappa i fengselet. De tror pappa ikke vil ha besøk.

Det kan ikke være sånn at liv kan stå i fare og at barn og foreldre mister kontakt kun fordi Kriminalomsorgen ikke har ressursene til å håndtere personalutfordringene. Bemanningen i norske fengsler må økes.

