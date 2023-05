Det er ingen skam å snu, Telenor!

Telenor har varslet at de vil ta betaling for sin e-posttjeneste fra 1. juni. Mange kunder har hatt tjenesten siden Telenor startet med å tilby e-post.

Det er ingen enkel sak å bytte e-post når kontaktene dine gjennom 20 år ligger lagret hos telegiganten. Husker for eksempel du hvor mange steder du har brukt e-posten din som gjenopprettingsadresse hvis du glemmer passordet?

Kristin Ruud er generalsekretær i Seniornett.

Noen kunder får heller ikke mulighet til å hente ut kontaktadressene før i slutten av mai, mens betaling for Online-konto starter 1. juni.

Telenor er den største tilbyderen av bredbåndtjenester i Norge. De har en sterk markedsstilling og er delvis statseid. De tjener kjempegodt! Det er ingen grunn til at de skal skvise en sårbar gruppe, som eldre er i en digital verden.

Seniornett mener at Telenor bryter med forordningene som stiller krav om portabilitet. Altså at du eier dine data og kan flytte dem mellom tilbydere. Telenor setter kundene sjakk matt: Du må enten betale, eller miste all informasjon du har lagret gjennom et langt digitalt liv.

Kundene føler seg tvunget til å betale.

Det er ganske drøyt at Telenor innfører denne betalingstjenesten idet vi går inn i sommeren.

Noen av kundene til Telenor har vært kunder i mange, mange år. De er nå godt voksne personer, som fortsatt behersker grunnleggende digitale ferdigheter som å sende og motta e-post. Men mange vil nok også oppleve det som utfordrende å bytte e-postleverandør. Da blir det å betale eller forsvinne for godt voksne kunder. Det er både stygt og skammelig, Telenor!

Bare blant Seniornetts medlemmer er det mer enn 2.200 Online-kunder. Hvor mange av dem som har et reelt alternativt til Telenor vet vi ikke.

Men det er ganske drøyt at Telenor innfører denne betalingstjenesten idet vi går inn i sommeren. I hvert fall har datahjelpen til Seniornett noe redusert bemanning i ferietiden – det har sikkert Telenors kundeservice også.

Vi ser dessverre for oss at det kan bli en kaos-sommer, all den tid vi får informasjon om at Telenors kundeservice ikke hjelper kundene med bytte av e-posttjeneste.

Statistikken vår viser at blant de som kontaktet Seniornetts datahjelp, var e-post-relaterte problemer den viktigste årsaken til at de kontaktet datahjelpen.

«Samfunnsansvar ligger i hjertet av virksomheten vår. Vi jobber for å maksimere telekommunikasjonens samfunnsnytte, skape verdier for hele samfunnet og bidra til en bærekraftig fremtid.»

Denne svulstige ingressen ligger på Telenors nettside. Det er nesten ironisk. Telegiganten på Fornebu er så langt unna å ta samfunnsansvar som det er mulig å komme.

Samfunnsansvar kunne vært å tilby personer over 65 år å beholde sin Online-adresse gratis, eller tilby en gratis minimumsløsning til alle. Alternativt å innføre betaling for Online-tjenester om ett år, slik at kundene får rimelig god tid til å forlate selskapet på en respektabel måte.

Vår bekymring er at de eldste og svakeste kundene til Telenor vil logge helt av. Hvilket samfunnsansvar er det, Telenor?

