Mammografiscreening bidrar til at færre dør av brystkreft

Mammografiprogrammet er et tilbud for kvinner 50 til 69 år. Programmet har bidratt til at færre kvinner dør av brystkreft.

Norske og internasjonale helsemyndigheter anbefaler screening av kvinner basert på oppdatert kunnskap om at fordelene er større enn ulempene.

Solveig Hofvind er leder av Mammografiprogrammet ved Kreftregisteret. (Kreftregisteret)

«Hva med alle de som blir unødvendig behandlet?» spør masterstudent Jorunn Langlete i Dagsavisen 7. mai. Hun er spesielt bekymret for at screening for brystkreft skal føre til at mange gjennomgår unødvendig behandling, og at penger feilprioriteres ved å tilby mammografiscreening.

Brystkreft er den vanligste kreftsykdommen blant kvinner i Norge og i verden, og nye tall fra Kreftregisteret viser at forekomsten øker for kvinner under og over screeningalder.

Gunhild Mangerud er informasjonsrådgiver ved Mammografiprogrammet i Kreftregisteret. (Kreftregisteret)

Brystkreft som oppdages mens svulsten er liten og ikke har spredd seg, har gode sjanser for vellykket behandling – at pasienten overlever sykdommen. Derfor stemmer det Langlete skriver, at 92,3 % av alle brystkreftpasientene lever fem år etter diagnose.

Nesten alle som får diagnostisert sykdommen i et tidlig stadium lever etter fem år. Behandlingen kan tilpasses den enkelte kvinne og svulstens egenskap, men, det finnes ingen mirakelkur, og under 40 % av kvinnene med langtkommen brystkreft lever etter fem år.

Mammografiscreening innebærer at det påvises brystkreft som må behandles. Trolig påvises også brystkreft som kanskje ikke ville utviklet seg eller trengt behandling.

Det jobbes hardt for å finne karakteristikker ved disse svulstene, men foreløpig har vi ikke tilstrekkelig kunnskap for å kunne si når det er trygt å ikke behandle kvinner med brystkreft – derfor tilbys alle med påvist brystkreft behandling.

De færreste ønsker å leve med brystkreft uten å bli behandlet. I likhet med Langlete, er forskere og fagmiljø innen mammografiscreening og brystkreft opptatt av at kvinner ikke skal belastes med for mye og unødvendig behandling.

Norske data har vist at blant brystkreftoverlevere i screeningalder har mindre grad av fatigue (kronisk utmattelse/tretthet) og høyere livskvalitet i årene etter diagnose enn de som har fikk påvist sykdommen på grunn av symptomer.

Det er solid dokumentasjon på at screening for brystkreft gir flere fordeler enn ulemper for kvinner 50 til 69 år. Europeiske helsemyndigheter har nylig anbefalt utvidelse av aldersgruppen fordi nytten også er vist ned til 45 år og opp til 74 år.

I Mammografiprogrammet får alle kvinner i målgruppen en personlig invitasjon. I invitasjonen følger all den informasjonen vi mener kvinnene trenger for å kunne ta et informert valg om deltakelse.

