Grunn til å gå ut fra at samordningsfellen oppheves

Vedtaket innebærer stor reduksjon av tjenestepensjonen for offentlige ansatte.

Sammen med arbeidsgiver betales det per år tjenestepensjonsavgift på cirka 17 % av lønna vår. I løpet av 40 år med gjennomsnittsinntekt på 500 000 kroner, er det for hver innbetalt cirka 3,4 millioner.

Geir Martinussen er tidligere lærer i grunnskolen i 30 år og lærerutdanner ved OsloMet i 15 år. (Privat)

Samordningen fører til at dersom vi fortsetter å jobbe etter fylte 67 år, reduseres tjenestepensjonen mer og mer. Jobber vi til fylte 70, taper vi halvparten, og til fylte 72 blir alt inndratt.

Vi er cirka 25.000 som er rammet av samordningsfellen, og totalt har vi tapt over 50 milliarder. Det kaller mange et tyveri fra stat og kommuner.

For i sin pensjonsblogg skriver SPK at: «Et viktig poeng å være klar over er at de månedlige innbetalingene til oss ikke er «tradisjonell» sparing, men det er et pensjons innskudd som til slutt utgjør din andel av totalkaken ved utbetaling av din pensjon».

Også arbeidstakerorganisasjonene er mot fellen, så det er grunn til å anta at de vil være med på å støtte et søksmål.

I 2011 vedtok Stortinget at samordningen ikke skulle gjelde for dem, regjeringsmedlemmer og heller ikke ansatte i Statoil, nå Equinor.

Men hva kunne begrunnelsen være for at det fortsatt skulle gjelde alle andre offentlig ansatte?

Faktum er at samtlige partier har uttalt seg mot samordningsfellen!

Jonas Gahr Støre har skrevet at Arbeiderpartiets utgangspunkt er at «ingen skal tape på å stå i jobb utover 67 år, tvert imot. Det skal belønnes».

På partiets landsmøte nylig uttalte Støre også at partiet ikke vil straffe folk som står lenge i jobb. Og at derimot skal de som jobber lengre enn de må, belønnes.

Før Solberg-regjeringen, Høyre, Venstre, KrF med FrP som støtteparti gikk av, uttalte de i Prop. 227L noe som klart må oppfattes slik at partiene mener at samordningsfellen må oppheves.

Mange stortingspartier har fremmet forslag om opphevelse av samordningen, men ingen av forslagene fikk flertall.

I februar i år sa arbeids- og inkluderingsminister, Marte Mjøs Persen, at saken skal følges opp i departementet i helhetlig sammenheng, og at forslag om endringer i pensjonssystemet skal legges fram for Stortinget.

Og Høyres representant i arbeids- og sosialkomiteen, Henrik Asheim, har nylig gjort det klart at det må foretas endringer: «Det er absolutt aktuelt å vurdere endringer her som i det minste gjør at ikke arbeidstakere taper pensjon på å jobbe godt utover 67+».

Arbeidsgruppen mot samordningsfellen har vurdert å gå til massesøksmål mot Staten for å få samordningen opphevet, og at beløpene som er inndratt, tilbakebetales.

Ut fra uttalelser og holdninger fra samtlige partier, er det grunn til å gå ut fra at samordningsfellen oppheves. Og det bør selvsagt gis tilbakevirkende kraft, siden så mange har blitt frastjålet store beløp.

I så fall vil selvsagt behovet for søksmål elimineres.

