Stortinget aksepterer feil svar fra utenriksministeren

Det har vært gjort forsøk fra Stortinget på å få et sant svar fra Utenriksdepartementet angående uttalelser om Israel og folkeretten. Det har ikke latt seg gjøre, og Stortinget har avfunnet seg med det.

Det er egentlig skandaløst, fordi det viser manglende respekt for Stortinget, og fordi det skaper unødvendig politikerforakt i samfunnet.

Reidar Holtet, Drammen. (Privat)

La meg dokumentere det som skjedde:

Et skriftlig spørsmål til utenriksminister Ine Eriksen Søreide i mars 2021 fra Christian Tybring-Gjedde lød slik: «Hva er det juridiske grunnlaget for utenriksministerens påstander om at Israel bryter folkeretten?»

I sitt svar viste Søreide til FN-resolusjoner som ikke er folkerett, og til en rådgivende uttalelse fra Haag-domstolen. Ingen ting av det hun viste til er juridisk bindende folkerett. Altså er svaret feil, og Stortinget måtte avfinne seg med det.

Det finurlige er nemlig at når et spørsmål er stilt og besvart i Stortinget, så sier reglementet at det ikke er anledning til å stille det samme spørsmålet på nytt. Selv om det altså bare er gitt et «svar» av typen «God dag mann – økseskaft».

[ Janne Haaland Matlary fillerister bokanmelder Jonas Bals for hans slakt av boka «Krigen i Ukraina» ]

Dermed ble resultatet av nevnte spørrerunde nettopp slik, og Stortinget hadde satt seg selv sjakkmatt. Siden da har ikke Tybring-Gjedde sett seg i stand til å utfordre nåværende utenriksminister Anniken Huitfeldt med et nytt spørsmål, og det har heller ingen andre på Stortinget gjort.

Hvis det skal gjøres må altså spørsmålet stilles på en annen måte, men uansett kan Stortinget måtte finne seg i et nytt «svar» i tråd med eventyret av Asbjørnsen og Moe som nevnt ovenfor. Jeg synes det er uverdig vår nasjonalforsamling.

På regjeringens hjemmeside kan vi lese nåværende utenriksminister Anniken Huitfeldts pressemelding av 14. februar i år. Der står det:

– Den israelske bosetningspolitikken på okkupert land er i strid med folkeretten og må stanses, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Selvsagt gis det ingen henvisning til gjeldende folkerett, for det er det som er problemet hennes, og det blir ikke anskueliggjort.

[ Midtøsten-ekspert: Lenge siden spenningen mellom Palestina og Israel har vært på nivået det er nå ]

Det er etter hvert en lang tradisjon for disse villedende uttalelsene om Israel fra norske utenriksministre, basert på grunnleggende uvilje mot å være sannferdige i Midtøsten-konflikten.

Det er derfor nødvendig at følgende spørsmål blir stilt i Stortinget:

«Kan utenriksministeren gi en nøyaktig henvisning til, og sitere nøyaktig, det folkerettslig bindende vedtaket som gir grunnlag for hennes påstand om Israels brudd på folkeretten?»

Finnes det i det minste én eneste representant blant de 169 folkevalgte på Stortinget som er villig til å stille det spørsmålet?

[ FN-rapportør: Skal det bli to stater, må folkeretten være ryggraden ]

[ Maner til kamp for menneskerettigheter: – Rettighetsbrudd er farligst når de er usynlige ]