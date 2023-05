Viktig melding: Lytt til elevene

Elevorganisasjonen i Oslo har snudd. I fjor var de for å skrote fritt skolevalg og innføre inntakssystemet som byrådspartiene kaller Blandingsmodellen, men nå har de ombestemt seg. Det er et stort nederlag for byrådet generelt og SV spesielt. Ved å snu legger Elevorganisasjonen seg på linje med flertallet av elevene i Oslo. Den eneste kvalitative undersøkelsen som er gjort viser at 62 prosent av elevene på 10. trinn mener fritt skolevalg er det mest rettferdige inntakssystemet, på tross av sine svakheter.

Vi konstaterer at byrådet etter snart åtte år ved makten ikke har funnet et inntakssystem som fungerer bedre enn fritt skolevalg, og som elevene vil ha.

Inntakssystemet byrådet vil innføre er ikke i bruk noe sted i verden. Derfor er modellen verken utredet eller forsket på. Høyre har aldri lagt skjul på at fritt skolevalg har sine svakheter, men det er bedre enn alle andre modeller som har vært forsøkt. Vi diskuterer når som helst et nytt og bedre inntakssystem, men er ikke villige til å gjøre Oslos skoleelever til forsøkskaniner i et gigantisk skoleeksperiment. Vi konstaterer at byrådet etter snart åtte år ved makten ikke har funnet et inntakssystem som fungerer bedre enn fritt skolevalg, og som elevene vil ha.

AP-byrådet fremstår nyfrelst i sitt eget forslag. De uttaler seg skråsikkert om at de har funnet opp en mirakelkur som automatisk får motivasjonene blant elevene opp, og skolefrafallet ned. Høyre mener det er all grunn til å være skeptisk til mirakelkurer. Uansett hvem som har funnet dem opp.

Om dagens rødgrønne byråd blir gjenvalgt, vil de tre et inntakssystem nedover hodet på elevene om de vil det eller ikke. Om Høyre overtar, vil vi gjøre det som er nødvendig for å løfte skolene som i dag har få søkere, og elevene som trenger tettere oppfølging.

