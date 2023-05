I EU-debatten mellom Sebastian Øyrehagen og meg, brukte jeg begrepet «den gule fare» om Kina.

Det var ubetenksomt, og overhodet ikke ment som noen form for rasisme, som Øyrehagen også antyder at han egentlig forstår.

SV tar gjerne en debatt om Norges forhold til EU. Når som helst. Men vårt premiss er at nasjonalstaten er den beste ramma for demokratiet, ikke en union der de største landene har det meste av makta.

EU lider av et konstant demokratisk underskudd, som importeres til Norge via EØS. I stedet for å totalt underkaste oss denne unionen burde vi styrke vår egen råderett over Norges ressurser, til havs og til lands.

Da må vi erstatte EØS med en vanlig tosidig handelsavtale. Dette er den mest påtrengende EU-debatten i Norge.

Drømmen om norsk EU-medlemskap derimot, er bare det. En drøm. Som de fleste misliker.

