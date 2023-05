Miljøterapeuter i skolen: En brobygger til hjem og familie

Vi vil delta i den pågående debatten om lovfesting av miljøterapeuter i skolen. Vi snakker om fremtidens ungdom. Når Barneombudet også hiver seg på, er det ikke tvil om at dette engasjerer mange som ser at det brenner på skolene i Norge.

En miljøterapeut har 3-årig høyskole/universitetsutdanning som for eksempel barnevernspedagog eller vernepleier. De har en faglig kompetanse på å se barnets behov utover de faglige kravene. Med den kompetansen er de også en brobygger til hjem og familie rundt barnet.

Kim Falleth Haugbjørg er student ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). (Privat)

«Det handler om tillit», sier Brenna til Fontene. Hun sier at kommunene vet hvor skoen trykker, og har tillit til at rektor vet hva behovet på sin skole er, og at hun derfor ikke ønsker å lovfeste miljøterapeuter i skolen. Ved å ikke lovfeste miljøterapeuter i skolen mister barna den brobyggeren de kan få i en annen voksen på skolen.

Det er flere eksempler på at når skolen ansetter miljøterapeuter, så går det veldig bra. De fanger opp mange flere elever. Er det tilfeldigheter som skal avgjøre om barna får den hjelpen som trengs?

Vi leser om at barn utsettes for mobbing og utenforskap. Det skjer på skolen. Skal ansvaret for å løse dette kun ligge på læreren?

Å styrke laget rundt eleven er viktig, det har du rett i Brenna! Hvorfor er du så motvillig til å lovfeste miljøterapeuter i skolen? Skal vi forebygge i stedet for å slukke branner, må vi tidlig inn og sikre at barna har en god og trygg oppvekst på skolen. Regjeringen ønsker flere miljøterapeuter i skolen, men å basere dette på tillit blir for svakt!

Regjeringen har kommet med et kunnskapsløfte i 2020 hvor det står at det sosiale er like viktig som det faglige for barn. Så hvorfor sier Brenna at det ikke skal settes av direkte ressurser gjennom en lovfestet stilling som kan bidra til nettopp dette?

Skal vi ha et lag rundt eleven må det ikke tillegges flere oppgaver for læreren. Det må flere ressurser inn i skolesystemet.

Vi har undersøkt hvordan miljøterapeuter jobber med det sosiale i skolen. Resultatet er at når miljøterapeuter arbeider med elevene, har dette en positiv påvirkning på hele skolemiljøet. De har en annen relasjon til eleven og kan være en trygg voksen utenfor klasserommet.

Tidligere resultater på bruk av miljøterapeuter bygger opp under vår tanke om at det er viktig med annen kompetanse i skolen. Det handler om å se dette i et større perspektiv, der skolen sammen har ansvar for et godt miljø for barna. La læreren være lærer.

Med lærerstreiken friskt i minnet, og hva kunnskapsløftet fremhever, er det paradoksalt at kompetansen lærere og foreldre skriker etter ikke blir lovfestet. Når skolemiljøet er godt, vil barna trives.

Nå må vi gi barna våre en skolegang de kan se tilbake på med glede.

