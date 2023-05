Raskere i jobb med digital oppfølging

Når en person blir syk, er det avgjørende at vedkommende får oppfølging og hjelp for å komme tilbake i arbeid. Et velfungerende system for sykefraværsoppfølging krever god kommunikasjon mellom den sykmeldte, arbeidsgiver, sykmelder og Nav.

Dette systemet fungerer ikke godt nok i dag. Sysselsettingsutvalget har foreslått en rekke tiltak som kan forsterke innsats og ansvar og dermed redusere sykefraværet. Ett av disse handler om å utvikle mulighetene som ligger i digital samhandling i oppfølgingen av sykefravær.

Under et sykefravær har arbeidsgiver ansvar for å legge til rette for at arbeidstakere med helseproblemer kan arbeide der dette er mulig. Får du for eksempel en muskel- og skjelettplage, skal arbeidsgiver vurdere mulige løsninger på arbeidsplassen.

Slik informasjon er det viktig at legen har når hen er i dialog med pasienten. Den sykmeldte skal også bidra til å finne løsninger, og Nav skal bidra med sine ulike virkemidler i oppfølgingen.

Men for å finne fram til løsninger som best ivaretar både den ansatte, arbeidsgiver og ulike samfunnshensyn er god og effektiv kommunikasjon mellom aktørene helt avgjørende.

NHO og Akademikerne har tro på at en digital portal vil kunne bidra til det. Selvsagt uten at taushetsbelagt informasjon deles.

Tettere samhandling vil kunne gi raskere avklaring om videre oppfølging og øke muligheten for at den sykmeldte kommer raskere tilbake i arbeid. Vi vet at jo lengre en er borte fra arbeid, jo vanskeligere er det å komme tilbake. For noen syke er det heller ikke mulig å komme tilbake til verken egen arbeidsplass, eller andre arbeidsplasser.

Men for de store sykmeldingsgruppene – muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager – er ofte arbeid viktig for både mestring og tilfriskning.

En slik portal vil trolig også begrense behovet for fysiske dialogmøter og trekke mindre veksler på en sprengt fastlegetjeneste, sammenlignet med fysiske møter. Tidlig innsats er derfor viktig både for den sykmeldte, sykmelder, Nav og arbeidsplass.

Det gjøres mye bra arbeid for å redusere sykefraværet, blant annet gjennom Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Men mer må gjøres. Sykefraværet i Norge var 6,7 prosent i siste kvartal 2022. Dette er høyere enn før pandemien. Digitale muligheter kan gi enkle og ukompliserte løsninger som det vil være lønnsomt å prioritere.

Forslaget er gjentatte ganger blitt tatt opp i det partssammensatte samarbeidet om sykefraværsoppfølgingen.

Vi er utålmodige!

