Pensjonsreformen: Er Arbeiderpartiet på riktig kurs nå?

Partileder og statsminister Jonas Gahr Støre ble rørt da han ved åpningen av Arbeiderpartiets landsmøte ble møtt med langvarig applaus fra delegatene.

Og jeg ble rørt da jeg så hvordan han var referert i sin landsmøtetale.

Under overskriften «Ikke kødd med arbeidslinja» sa han følgende om Pensjonsreformen av 2011:

«Da vi innførte pensjonsreformen i 2011, var også det for å styrke arbeidslinja. Vi har gått fra å straffe folk som står lengre i jobb til å belønne de som jobber lengre enn de må. Det er helt nødvendig for å sørge for at vi har folk nok i jobb», sa Støre ifølge NRKs referat.

Siden jeg er en av de omtrent 25.000 personene i offentlig sektor som faktisk er blitt straffet økonomisk for å jobbe lengre enn til normal aldersgrense på 67 år, regner jeg nå med at Støre står for det han sier, og erstatter den ilagte straffen med en belønning. Det vil si at vi som har mistet hele eller deler av vår tjenestepensjon, nå får iallfall litt av dette tilbake.

Selv har jeg og min arbeidsgiver betalt inn kontingent til Statens Pensjonskasse i 43 år, altså betydelige beløp som i sin helhet er blitt konfiskert av staten.

Jeg går ut fra at statsministeren nå slutter seg til sin regjeringspartner Senterpartiet, som flere ganger har lagt fram forslag i Stortinget om å fjerne den samordningsfella vi er blitt lurt inn i. Ei felle som for øvrig ikke gjelder for stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen.

Kanskje Støre i sin landsmøtetale ikke bare signaliserer at løftet om at det er «vanlige folks tur» er alvorlig ment, men også at det etter hans mening bør herske likhet for loven?

