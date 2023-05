Fraværsgrensa var et problem

På Arbeiderpartiets landsmøte bestemte salen seg for at vi vil erstatte Høyres urettferdige fraværsgrense med en bedre ordning som skal funke for alle elever.

Det er en viktig del av arbeidet med å skape en skole for alle, uansett, selv om Kjell Werner er uenig.

Høyresidens fraværsgrense er en urettferdig ordning, som skapte mer problemer enn den løste. Selv om flere viser til Fafo sin evalueringsrapport som eksempel på at den var vellykket, viste den kun en viss nedgang i fravær, men ingen nedgang i hvor mange som faktisk ender med å droppe ut av videregående.

At fraværet gikk noe ned når man innførte en innstramning, er jo heller ikke noe sjokk, men det viktigste poenget her var vel at man ville ha flere til å fullføre videregående opplæring? For denne gruppen var ikke fraværsgrensa en løsning, men et problem. Den skapte mistillit, stress og press.

Det er viktig med krav, og vi skal selvsagt fortsette å ha det i skolen, men krav funker best med tillit i bunn.

Fraværsgrensa tok vekk tillit fra elever som kan ha ulike grunner til å noen ganger være borte fra skolen, uten at det egentlig betyr at det reelle vurderingsgrunnlaget forsvinner av den grunn.

Hvis man har et problem med fravær, burde man bli møtt med enda bedre oppfølging og bedre undervising – ikke med et varselbrev i posten.

Den tok også vekk tilliten til at lærere selv kan vurdere om det er grunnlag for å gi en elev karakter, med en større mulighet for å se hele elevens situasjon enn et regnestykke har.

Men det var dette høyresidens fraværsgrense la opp til. Vi i Arbeiderpartiet har snakket om å bringe tilliten tilbake i mange sektorer, og det burde også gjelde for elevene og skolen.

Fraværsgrensa skjøv de svakeste elevene ut, selv om det er de som trenger skolepolitikken aller mest. De som fikk mest «Ikke vurdert» i fag fra før, fikk mer. Det er jo ikke vanskelig å skjønne hvordan det hadde den effekten, når du kunne risikere å miste muligheten helt til å rette opp igjen deltakelsen i et fag, hvis man bare var borte fra en time for mye.

Hvis man har et problem med fravær, burde man bli møtt med enda bedre oppfølging og bedre undervising – ikke med et varselbrev i posten og trussel om at den ene ekstra timen kan bety slutten.

Det problematiseres at man ikke har den nye ordningen helt klar, men det er et poeng i seg selv at man vil bruke tid på prosessen og involvere elevene selv, som kjenner sin egen skolehverdag best. En viktig del av den prosessen, er å gjøre det klart at man skal vekk fra høyresidens løsning.

I tillegg burde man også erkjenne at det ikke er fraværsreglementet som skal være det viktigste tiltaket for å redusere fraværet fra skolen. Det må være skolehverdagen. Derfor skal vi også jobbe for en mer praktisk undervisning, flere helsesykepleiere og økt trivsel.

Fraværsgrensa var en rigid ordning som ikke tok hensyn til noe av dette.

