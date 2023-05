Du tar feil, Bekkemellem

Jonas Gahr Støre garanterer at i Arbeiderparti-styrte kommuner vil man ikke la kommersielle foretak drifte sykehjem. Det er kommunene og ideelle organisasjoner som skal drive eldreomsorgen.

Eller sagt direkte: Private kommersielle selskaper skal ikke kunne hente ut profitt ved å gi de ansatte dårligere lønns- og pensjonsforhold enn det er i kommunene.

Karita Bekkemellem, som er administrerende direktør i Geneo, NHOs organisasjon for helsenæring, velferd og oppvekst – kort sagt de kommersielle aktørene som ønsker sugerør ned i stats- eller kommunekassa – mener dette er prinsipielt oppsiktsvekkende, og at det overstyrer kommunalt selvstyre.

Det siste er direkte feil. Høyre-styrte kommuner kan fortsatt sende skattebetalerens penger til equity-fond i skatteparadis, via sykehjem.

Det oppsiktsvekkende i denne saken er at en sosialdemokrat – tidligere toppolitiker i Ap, men kanskje også tidligere medlem (?) – mener det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet ikke vil sikre profitten i kommersielle selskaper ved at de gir sine ansatte dårligere lønns- og pensjonsbetingelser.

Bekkemellem må da ha fått med seg at mange ansatte ved sykehjem har fått lønnsøkninger på 50.000 kroner og mere til, når Oslo kommune har overtatt driften av kommersielle sykehjem.

Bekkemellem trekker fram Velferdstjenesteutvalgets utredning, som hun mener «slår fast at det ikke er belegg for at det oppstår overskudd på grunn av dårligere lønns- og arbeidsvilkår, eller at det undergraver kvaliteten. Påstanden om at det foregår sosial dumping her er lagt død, sier hun.»

Men hun unnlater å nevne noen av de viktigste poengene i utredningen.

Velferdstjenesteutvalget slo ikke fast at det ikke foreligger superprofitt. Utvalgets konklusjon er at tallgrunnlaget er svakt og at det for fremtiden må bli enklere å kartlegge og analysere økonomien til private leverandører av offentlig finansierte velferdstjenester.

Derfor tilrår et samlet utvalg at det iverksettes tiltak som kan gi økt transparens om eierskap, organisering og økonomi hos de private aktørene.

Utvalget sier videre at «vi kan ikke utelukke at det realiseres meravkastning utover normalavkastning (superprofitt) hos aktører i de ulike velferdssektorene. Det økte innslag av ‘private equity-fond’ indikerer at det er lønnsomt å investere i offentlig finansierte velferdstjenester».

Tenk det, Hedda – Karita.

