Syria: En uløst humanitær krise – oppfordring til norske myndigheter

Innsatsen for å påvirke land til å hente hjem egne borgere må skjerpes, og vi oppfordrer norske myndigheter til å ta initiativ til en felles innsats med andre land for alle menneskene som bor i leirene i Syria.

Tre barn og deres to mødre ble før påske hentet hjem til Norge fra Syria. Med det sikret norske myndigheter at fem norske statsborgere kom i trygghet, langt vekk fra krigens redsler.

Anne Bergh. Generalsekretær i Røde Kors fra 1. november 2022. Portrett (Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Nå kan de tre barna få en videre oppvekst med god omsorg og oppfølging.

Vi kan også være trygge på at rettsstaten Norge legger til rette for en skikkelig prosess der skyldspørsmål for de voksne og eventuell straff blir avgjort på grunnlag av etterrettelige fakta, i tråd med loven.

Kirsten Sandberg er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. (Terje Heiestad/UiO)

Men verken vi eller utenriksminister Anniken Huitfeldt kan slå oss til ro med det. Fortsatt sitter mange tusen mennesker fast i en håpløs tilværelse, i leirer som al-Hol og al-Roj.

I den overfylte al-Hol-leiren nordøst i Syria bor det nå om lag 58.000 mennesker, de fleste av dem barn. Dette er mennesker som har flyktet fra krig, og de sliter med sykdommer, psykiske traumer, underernæring og alvorlige krigsskader. De heldige har en madrass å sove på.

Krigen i Syria er en 12 år lang fortelling om menneskelige lidelser, ødeleggelser, forfølgelse og fortvilelse. Den humanitære situasjonen i landet er alarmerende, og den ble forverret ytterligere av jordskjelvene tidligere i år.

For hver dag og hvert år som går blir konsekvensene av krigen større.

Det er flere grunner til at vi mener flere lands myndigheter må styrke sin innsats for å hente hjem egne borgere.

For det første: Land som ikke henter hjem egne barn, bryter barns rettigheter. Dette bekreftet FNs barnekomité i 2022, i en sak som omhandlet seks finske barn i al Hol-leiren. Barn har rett til å vokse opp i trygghet, men tryggheten ivaretas ikke i leirene i Syria.

I dagens krigsherjede Syria er det ikke kapasitet til å følge dem opp på en forsvarlig måte, verken med rettsprosess eller ivaretakelse av humanitære behov.

For det andre: Av humanitære hensyn bør alle land gjøre hva de kan for å hente barna og deres foreldre, uavhengig av om barnas foreldre har vært deltakere i krigshandlinger eller begått forbrytelser.

Og for det tredje: Menn og kvinner som er berøvet sin frihet i syriske leire må få mulighet til å få sin sak vurdert rettslig. Selv om 85 prosent av de som oppholder seg i al-Hol og al-Roj er kvinner og barn, er det også menn i leirene. Alle land med borgere i syriske leire bør bidra til et ryddig rettsoppgjør der lovbrytere blir stilt til ansvar.

Samtidig er det ingen enkel øvelse å hente egne borgere fra syriske leire. Ikke alle voksne ønsker å bli hentet, ikke alle mødre vil at barna skal repatrieres til eget hjemland, og ikke alle kan forvente å bli vel ivaretatt ved tilbakeføring til hjemlandet – verken rettslig eller sosialt.

I leirene bor det også mennesker som har syrisk nasjonalitet. Også for dem, både voksne og barn, gjelder retten til en trygg oppvekst og til å få sin sak prøvd i et rettssystem.

Røde Kors har bedt om at det legges til rette for at både barn, kvinner og menn kan hentes hjem, både til Norge og andre land. Samtidig må det lages bedre løsninger for resten av dem som bor i leirene, uavhengig av deres nasjonalitet.

Vi oppfordrer norske myndigheter til å ta initiativ til en felles innsats for alle som bor i leirene i Syria.

Det er liten tvil om at det er krevende. Historiene som er kommet om krigen, inkludert om Den islamske staten (IS), er historier om handlinger som framstår så grufulle at de kan være vanskelige å forstå rekkevidden av.

Som storsamfunn skal vi ha et våkent øye for brudd på krigens folkerett, og følge opp når alvorlige overgrep blir begått. Dette handler ikke minst om rettferdighet for ofrene for krigens grusomheter: At de ansvarlige identifiseres og stilles til ansvar.

Et felles initiativ vil slik sett tjene minst to hensikter; økt hjemhenting av barn, kvinner og menn fra leirene vil sikre barns mulighet til å vokse opp i trygge samfunn, og samtidig sikre at forbrytelser begått av egne borgere i Syria får et rettslig etterspill.

