Rødt om Aps strømpris-politikk: Kraftløst kompromiss

I stedet for å ta politisk kontroll over kraften, forestiller Arbeiderpartiet seg fortsatt at markedet skal løse problemene. Partiets kraftkompromiss tar dermed utgangspunkt i en naiv tanke: Ideen om at vi kan bygge så mye ny kraft at vi unngår prissmitte fra Europa.

Men er det egentlig noen realisme i å bygge oss ut av prissmitten?

Det planlegges for økt kraftbehov og meldes inn inntil 60 nye terawattimer, ifølge flere analyser – som også flertallet i den regjeringsutnevnte Energikommisjonen baserer seg på.

Rødt er i og for seg uenig i at alle skal få ja til alt, slik disse beregningene forutsetter. En stor del av regnestykket dreier seg om å elektrifisere sokkelen. Det er ikke gitt at slike investeringer påvirker de globale utslippene i positiv retning. I stedet bidrar elektrifiseringen til å investere i produksjon av mer olje og gass heller enn andre, mer klimavennlige arbeidsplasser.

Men Arbeiderpartiet er ikke Rødt. Partiet vil ha «mer av alt – raskere». Energikommisjonen tar utgangspunkt i at 20 av disse terawattimene skal tas ved hjelp av energieffektivisering. 40 skal basere seg på ny produksjon. Jeg vil tro Arbeiderpartiet tar utgangspunkt i det samme.

Problemet er bare at dette ikke er nok til å dekke fremtidens kraftbehov dersom vi skal bruke utbyggingen som redskap for å få ned prisene, slik Arbeiderpartiet nå tar til orde for.

Det er rett og slett både urealistisk og uærlig av Arbeiderpartiet å sette sin lit til markedet hvis målet er å få ned prisene på kort og mellomlang sikt.

Da må vi ifølge Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) bygge ut mye mer enn den forventede forbruksøkningen, nærmere bestemt 40 nye terawattimer. Såpass skal til hvis vi skal frikoble oss fra de europeiske gassprisene. Til sammen dreier det seg altså om 80 terawattimer, om kraftforbruket skal øke samtidig som vi skal løsrive norske strømpriser fra de europeiske.

Det er nesten umulig å forestille seg hvor store inngrep 80 terawattimer i virkeligheten er. Landsmøtet til Arbeiderpartiet var riktignok positive til kjernekraft, men de ansvarlige statsrådene har ifølge VG allerede avlyst dette som mulighet. Og denne uken stemmer partiet etter alt å dømme ned alle forslag som heller i den retningen.

Men selv medberegnet kjernekraft, så skranter argumentasjonsrekken til det statsbærende partiet.

La meg liste opp tre viktige grunner til at Arbeiderpartiets markedsbaserte løfte om lavere priser er fullstendig urealistisk:

1. Det er ikke slik markedet fungerer. Kraftprodusentene har ikke interesse av å gjøre Norge til en energiøy, simpelthen fordi de ikke vil tjene penger på dette. Hvorfor skal de bygge ut uten inntjening? Vi ser nå hvordan dette slår inn, for eksempel når Equinor skrinlegger Trollvind.

Det er naivt å tro at markedsmekanismene er egnet til å få ned prisene, når tilbyderne vil få opp prisene. Med andre ord: Arbeiderpartiets idé om at markedet kan brukes for å beholde konkurransefortrinnet med billig, fornybar kraft hører hjemme i fantasiverdenen.

2. 80 terawattimer innebærer enorme naturødeleggelser. Jeg tror (og håper) ikke Arbeiderpartiet ønsker seg en så massiv utbygging verken med vindkraft på land, eller ved å gå løs på de siste elvene våre. I så fall må de si det til velgerne snarest – heller enn å føre folk bak lyset.

Både havvind og kjernekraft vil ligge langt fram i tid, mens Arbeiderpartiet snakker om økt kraftproduksjon innen 2030.

3. Dette leder meg over til neste punkt: Så stor kraftproduksjon vil ta ekstremt lang tid. I den grad det er et fnugg av sannhet i Arbeiderpartiets lovnader om at Norge skal beholde konkurransefortrinnet med billig, fornybar kraft, må tidshorisonten være opp mot 20–30 år. Enten fordi inngrepene i naturen er så enorme, eller fordi de skal løse problemene med teknologi som på markedsspråket kan kalles for «umoden» – i alle fall her hjemme.

På veien kan mange bedrifter, inkludert den kraftforedlende industrien som skal reforhandle sine langtidskontrakter, gå dunken.

Det er rett og slett både urealistisk og uærlig av Arbeiderpartiet å sette sin lit til markedet hvis målet er å få ned prisene på kort og mellomlang sikt. Kraftkompromisset fremstår mest av alt som indremedisinsk behandling.

For folk og bedrifter som drømmer om konkurransedyktige strømpriser er utsiktene like dystre som før landsmøtet.

