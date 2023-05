Utenlandsk eierskap fortjener et bedre rykte

De utenlandske investeringene i Norge utgjør over 1.800 milliarder, ifølge SSB. Det er mer enn utgiftspostene i statsbudsjettet og danner grunnlaget for arbeidsplassene til flere hundretusen personer. Norge hadde vært et fattigere land uten disse investeringene.

Likevel griner mange på nesen når de hører om utenlandsk eierskap. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har sagt at «je ska ta tilbarsjatt Norge, bit for bit». Uttalelsen ble gitt til Dagbladet da regjeringen kjøpte Meraker Brug for 2,65 milliarder.

Robert Kippe Robert Kippe er leder for myndighetskontakt i Fornybar Norge. (Fornybar Norge)

Stortinget behandler nå et forslag fra SV om en lovpålagt eierskapsbegrensning innenfor vindkraft. Hensikten er å sikre offentlig eierskap, men skepsisen til utenlandske eiere skinner gjennom i forslaget.

Utenlandske investeringer har vært med på å bygge landet vårt. Oljeindustrien ble i sin tid til gjennom kompetanse og penger fra utlandet. Det samme gjelder vannkraften og småkraften. I dag er vindkraft en vesentlig del av energiforsyningen i Norge, takket være utenlandske investeringer.

Mye av den teknologien og kompetansen vindkraftnæringen har på drift og vedlikehold, er blitt til gjennom partnerskap med utenlandske selskaper.

Energikommisjonen foreslår at Norge setter et mål om å øke kraftproduksjonen med 40 TWh innen 2030. Fornybar Norge anslår at dette krever investeringer opp mot 300 milliarder, og at en vesentlig del av dette må være vindkraft på land.

I denne situasjonen er et rigid krav til offentlig eierskap helt feil vei å gå. Mange prosjekter trenger mer enn 1/3 privat eierskap for å realiseres, rett og slett fordi offentlig eide selskaper har begrenset løfteevne.

De siste årene har flere mediesaker knyttet utenlandsk eierskap til skatteparadiser og skattetilpasninger. Her bør Norge innta en ledende rolle internasjonalt, blant annet ved å jobbe for en konvensjon om økonomisk åpenhet.

Fornybar Norge er for full åpenhet om eierskap til vindkraft. Alle bedrifter skal betale sin rettmessige skatt, både norske og utenlandske.

I årene som kommer trenger Norge store investeringer i fornybar energi og teknologi for energieffektivisering og elektrifisering. Dette gjelder ikke minst innen havvind, som skal bli et storstilt industri- og energieventyr.

Vi trenger alle gode krefter for å lykkes, både norske investorer, offentlig eide selskaper og bidrag fra utenlandske investeringer.

Vi bør være glade for alle investeringer som bidrar til nødvendig omstilling og bærekraftige arbeidsplasser i Norge.

