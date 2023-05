Forført av vinden?

Hvorfor er havvind langt inn fremtiden regjeringens favorittløsning på det kortsiktige kraftunderskuddet? Og det mens solkraft og energieffektivisering raskt og konfliktfritt kan gi Norge store menger sårt tiltrengt kraft.

Optimismen rundt havvind var lenge stor. Det skulle være industrieventyret, med titusenvis av nye arbeidsplasser og ny leverandørindustri. Kraftproduksjonen skulle være lønnsom, fordi kostnadene ville gå ned i takt med teknologiutviklingen.

Og i motsetning til vind på land eller vannkraft, så ble det ikke konflikter – ute av syne, ute av sinn. Det var jo ingenting å lure på; og derfor fikk det såkalte havvindeventyret bred politisk støtte.

Men realitetene begynner nå å melde seg.

Havvind krever store subsidier. Regjeringen la for kort siden fram regningen som skattebetalerne må ut med for første fase av havvindsatsingen. Den var på hele 15 milliarder.

Det gikk bare noen dager til det kom beskjed fra næringen om at de trengte mer hvis det skal bli bygd noe. Dessuten, som Ketil Lund i NVE poengterte, vet vi ikke om kraftproduksjon fra havvind noen gang vil bli lønnsomt. Kostnadene går ikke ned, de er i ferd med å skyte i været. I tillegg kommer kostnader til nett, til havs og på land.

Det er faktisk et politisk valg om man åpent vil styre inn i et kortsiktig kraftunderskudd.

Myndighetene bør ikke legge vekk satsingen på havvind. Forhåpentligvis vil utviklingen gjøre at man i fremtiden får utløst det store potensialet som ligger der, på lønnsomt vis.

Utfordringen er at regjeringen har låst seg til et mål for kraftproduksjon fra én enkelt teknologi, som det i tillegg tar lang tid å få realisert. Hva om politikerne også satte like klare mål – og tok samme politiske eierskap til å frigjøre konfliktfri kraft som raskt kan utløses gjennom energieffektivisering og solkraft på bygg?

Myndighetene må gjøre store investeringer de neste årene for å sikre kraftbalansen. Den gode nyheten er at solkraft og energieffektivisering kan sikre tilstrekkelig energitilgang i de kritiske årene fram til 2030.

Solkraft kan tilføre energisystemet inntil 10 TWh i 2030. Energieffektivisering kan frigjøre 15–20 TWh, og varmepumper 6–11 TWh, ifølge Energikommisjonen. Smart energistyring legger til rette for forbrukerfleksibilitet, som sammen med batterier kan holde igjen behovet for å bygge ut kraftnett.

Det er faktisk et politisk valg om man åpent vil styre inn i et kortsiktig kraftunderskudd, slik Norge nå er på vei. Fra å være for ensidig opptatt av havvinden, håper vi regjeringen nå vil se lyset fra solen og de smarte løsningene for energisparing.

Med moderate støttesatser til massiv utrulling av moden teknologi, fjerning av barrierer og tilrettelegging av regelverk kan vi få energitilgang som virkelig monner fra boliger og næringsbygg, offentlige bygg og landbruket.

