Tvangsekteskap innenfor Norges landegrenser

I dag er det fortsatt en del familier som nekter barna sine å ha kjæreste, eller å inngå ekteskap med noen de selv liker. En slik mangel på frihet fører til at ungdommer ikke tør å snakke om sine følelser, og lever et stressende dobbeltliv.

Dette har pågått lenge nok og regjeringen gjør ikke noe med det. Nå må vi alle ta ansvar.

Tvangsekteskap har eksistert i hundrevis av år. Vi må sørge for at våre fremtidige generasjoner ikke blir preget av dette, og derfor trenger vi å stå sammen og bekjempe dette problemet. Frihet til å velge sin egen partner er en menneskerettighet. Derfor er det viktig å bekjempe tvangsekteskap og andre former for tvang i parforhold.

Det er viktig å jobbe for likestilling og respekt for alle menneskers verdighet – uavhengig av kjønn, seksuell orientering eller religion. Uansett hvem du er glad i, er du fortsatt deg selv, og derfor må samfunnet endre kurs. Unge Venstre vil sikre et samfunn som gir alle mennesker frihet til å velge selv hvem de forelsker seg i.

Tvangsekteskap er ødeleggende for de som er involvert, og ofte gjelder det hele familien. Det fører til traumer, dårlig selvtillit og psykiske lidelser. Vi må innse at Tvangsekteskap skjer daglig, og tiltak må inn for at det ikke skjer innenfor Norges grenser.

Regjeringen vet at dette skjer i Norge, men fortsatt er det ingen tiltak for å bekjempe tvangsekteskap. Vi kan ikke la dette fortsette.

Ekte kjærlighet finner man på egen hånd, ikke med tvang.

Tvangsekteskap er et globalt problem, og preger unge aller mest. Det har ført til at barn i en alder av 10 år ender opp med å gifte seg med en som er mange tiår eldre. Ifølge en rapport fra UNFPA blir flere millioner jenter og kvinner utsatt for tvangsekteskap hvert år.

Selv om dette problemet rammer kvinner, skjer det også med menn. Vi må gi alle friheten til å velge hvordan de vil leve sitt liv, og det burde ikke ha noe å si hvem du er og hvilken kultur du kommer fra; ekte kjærlighet finner man på egen hånd og ikke med tvang.

Det er på tide at både regjeringen og samfunnet som helhet tar tak i dette, og jobber sammen for å løse problemet. Vi trenger flere tiltak for å hjelpe personer som er utsatt for tvangsekteskap.

Dette kan inkludere tiltak som økt bevisstgjøring og informasjon om rettighetene til individer, og hjelpetiltak for de som trenger det aller mest.

I en tid hvor det fortsatt ikke er en selvfølge å ha friheten til å elske hvem man vil, må vi stå sammen og ta ansvaret. Det er vår individuelle rettighet å bestemme hvem vi vil være med.

[ «Aisha» var mer redd for konsekvensene fra sitt eget miljø enn fra overgriperen ]

[ Strømmestiftelsen: Mens vi kun har kommet til sjuende sesong av «Gift ved første blikk», har gift før første blikk blitt praktisert i århundrer i fattige land som Nepal og Niger ]