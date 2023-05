Det beste er et Norge utenfor EU

Et norsk EU-medlemskap er helt nødvendig, påstår Sebastian Øyrehagen i Dagsavisen 2. mai. Alle punktene Øyrehagen nevner som grunnlag for at vi trenger å bli med i den europeiske unionen klarer vi allerede på egen hånd langt bedre utenfor.

Det er faktisk ingenting vi ikke allerede gjør bedre utenfor EU.

Er det en ting Øyrehagen har rett i så er det at verden har endret seg drastisk de siste årene. EU sitt største medlemsland, Storbritannia har meldt seg ut, og den politiske fløyen som ønsker å ta landene sine ut av EU vokser fram i stadig flere europeiske land. EU er ingenting annet enn et falleferdig hus på vei til søppeldynga.

Det tok Den europeiske union seks dager å svare på den brutale invasjonen av Ukraina. Det skjedde til slutt mest på grunn av press fra USA og Storbritannia, to land som ikke er med i EU. Norge har også fint klart å tilslutte seg sanksjonene mot Russland uten å være med i EU. I tillegg er det land som ikke er medlem av EU som har gitt mest økonomisk støtte til Ukraina.

Øyrehagen nevner også at EU signerer tollavtaler med Storbritannia hvor Norge holdes utenfor. Har skribenten glemt av Norge og EFTA-landene har allerede signert en egen frihandelsavtale med Storbritannia?

Det er ingenting vi ikke klarer bedre uten EU. Norge har lenge vært en trygg havn for kraftkrevende industri, dermed også mye grønn industri. Norge har naturlig utrolig store mengder med sjeldne og edle metall som blir viktig i den grønne skiftet. Men denne industrien overlever ikke de høye strømprisene vi nå har. REC Solar, som produserer silisium til solcellepanel, måtte stenge ned grunnet de høye europeiske strømprisene.

Norge trenger ikke øse ut milliarder i subsidier, slik som EU eller USA ønsker, hvis vi heller kan gi bedriftene her i Norge gode konkurransefortrinn.

Vi trenger ikke EU. Vi gir mer støtte til Ukraina enn de fleste EU-land. Vi danner egne handelsavtaler uten EU. Vi har lenge vært det beste landet for grønn industri uten EU og fremtiden til Norge er lysest uten EU.

