Gruvedrift til havs: Arbeiderpartiet på dypt vann

For bare et par tiår siden var det ikke uvanlig å slenge ødelagte hvitevarer og bildekk over ripa på båten. Søppelet sank ned i det ukjente dypet, og de tidligere eierne kjørte tilbake til land og tenkte ikke mer på det.

I dag kaster vi ikke gamle kjøleskap på sjøen, fordi vi vet bedre. Men det er lett å være etterpåklok.

Havet er stort og ukjent. Er vi heldige kjenner vi overflata og strandkanten på fjorden vi er vokst opp ved. Vi kjenner torskefileten i frysedisken som det står Lofoten på, og kongekrabba som har innvandra fra Stillehavet.

Men det er så ufattelig mye vi ikke vet om. Om lag 80 % av havet er fortsatt uutforska. Tenk på alt som kan finnes der!

Arbeiderparti-toppene er på dypt vann når de ønsker å åpne norske havbunnsområder for gruvedrift. Det er fremdeles mye vi ikke vet om dyphavsområdene, men forskninga vi har til nå sier at de er mangfoldige og med komplekse økosystemer.

Det er umulig å si hva slags konsekvenser mineralutvinninga vil ha for det som lever på dypet. Kanskje vil arter gå tapt, uten å noen gang ha blitt oppdaga.

Både nasjonale og internasjonale fagmiljøer fraråder satsinga, av nettopp denne årsaken. Kanskje forsvinner arter, kanskje påvirker det fiskeri, kanskje vil ingen kjøpe mineralene.

Det haster ikke å sette i gang utvinninga. Derfor ber 664 dyphavsforskere om et internasjonalt moratorium. For før en eventuell satsing på en helt ny næring, må det naturlig nok forskes. Uten teknologi og kunnskap er det lurt å vente. Noe annet ville være utrolig uansvarlig.

Så kjære delegater på Arbeiderpartiets landsmøte: Vi håper dere sier nei til gruvedrift på havbunnen. Å sette i gang med helt ny teknologi på områder vi ikke kjenner, er virkelig risikabelt.

Tenk på det vi vet, og alt vi ikke har oppdaga ennå.

