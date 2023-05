EU-storm? Knapt laber bris

Sebastian Øyrehagen, Civita-akademiker og Venstre-medlem ytrer seg om norsk EU-medlemskap i Dagsavisen 2. mai. Jeg veit ikke hva de lærer på Civita-akademiet, men det er to grep jeg kan anbefale for videre studier: 1) Les meningsmålinger ordentlig og 2) Ta EU-debatten i Norge på alvor.

Øyrehagen er gjennomgående opportunistisk i sine valg av argumenter for omkamp om norsk EU-medlemskap. Han tar alle mulige forbehold om at dette er et langsiktig prosjekt, at man må unngå skyttergraver og så videre.

Heming Olaussen, leder av SVs EU/EØS-utvalg. Tidligere leder av Nei til EU (2004-2014). (Hilde Unosen)

For øvrig er argumentvalget påfallende, og typisk for den akademiske elitens revansjeønske siden nederlagene i 1972 og 1994 – da det håpløse folkeflertallet avviste elitenes drøm om «plassen ved bordet i Brussel».

1. Meningsmålinger. Øyrehagen gjør et nummer av at 21 % svarer «vet ikke» i ei EU-måling. Det er vel et ganske normalt nivå for disse målingene. Han unnlater (tilfeldigvis) å nevne at nei-sida har et stort forsprang – mye større enn resultatene i folkeavstemningene i 1972 og 1994 (Drøyt 50 % nei, cirka 30 % ja til EU).

Bare det skulle vel tilsi at EU-forien burde dempes noe, folkeflertallet er jo ikke å spøke med når det gjelder EU-spørsmålet her til lands. Det hjelper ikke at Høyre sier de nå vil ha en «ny EU-debatt».

Erna Solberg er klok nok til å vite at en omkamp om EU vil ende i et dundrende nederlag. Derfor snakker hun om «EU-debatt», mens hennes overivrige ungdommer nok ser for seg en revansj – med andre ord en ny folkeavstemning.

Livet er fullt av dilemmaer og vanskelige spørsmål. EU-saken er ikke en av dem. Det norske folk vil ikke ha noe EU-medlemskap.

2. Den politiske situasjonen. Øyrehagen har oppfatta at Høyre, Venstre og (antakeligvis) MDG er de eneste ja-partiene i Norge. AP har satt seg på et «vente-og-se»-spor, mens SV, SP, KrF, Rødt og FrP er erklærte EU-motstandere.

Med et minimum av statsvitenskapelig kompetanse er regnestykket enkelt: Det finnes ikke noe politisk flertall i Norge for ei regjering som vil sende noen EU-søknad.

Erna vil garantert heller være statsminister enn å måtte stå ansvarlig for å sende en slik søknad – mot folkets vilje – etter valget i 2025. Noe flertall i Stortinget vil hun ikke finne, jevnfør Sylvi Listhaug og FrP-landsmøtet.

Den nåværende regjeringa vil ikke gjøre det – og om de skulle utvides med SV etter 2025 vil det gå enda dårligere for den våte drømmen på ja-sida.

3. Øyrehagen gjentar argumentene ja-sida har spesialisert seg på; EU er klimahelter, krigen i Ukraina, den gule fare. Hva med noen andre argumenter, som kanskje ikke passer så godt inn i Øyrehagens fortelling?

Torskekvoter og nasjonal sjølråderett over fisken. Støtter han Norge eller EU i konflikten om torskekvoter? Hva synes han om EUs felles fiskeripolitikk? Verdt å gå ombord i for norske kystsamfunn? Hva med kampen mot sosial dumping, er det Norge eller EU som går foran i den kampen? Hva med norsk distriktspolitikk, bør den avgjøres av Stortinget eller av Brussel?

4. Øyrehagen glemmer å informere oss om hvor kritisk europeisk miljøbevegelse er til EUs stadige knefall for big business. Han glemmer å forundre seg over at EU-medlemmer som Finland og Sverige søker medlemskap i Nato når de opplever seg truet. Var ikke EU i stand til å garantere sikkerheten deres?

Og hva med Kina, egentlig? Støtter han Van Der Leyens lefling med USAs (militære) ambisjoner om å konfrontere Kina i Stillehavet, eller Macrons ideer om et Europa på egne bein, ikke som haleheng til amerikanerne?

Vil han som Nato-Jens, at «vi« skal stille opp for USA om de påkaller for eksempel norske fregatter til innsats i Stillehavet mot Kina, eller heller han mot verdenssamfunnet for øvrig, som ikke liker NATOs aggressive opptreden og ønsker fred og samarbeid?

Livet er fullt av dilemmaer og vanskelige spørsmål. EU-saken er ikke en av dem. Det norske folk vil ikke ha noe EU-medlemskap. De vil bestemme sjøl i eget land. Sorry, Sebastian.

