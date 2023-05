Boligskatten, en kilde til framtidsfrykt

Jeg bor i barndomshjemmet mitt på Nordberg som ble bygget i 1964. Det kostet da 170.000 kroner, og tilsvarte omtrent ni ganger min fars årslønn som teknisk tegner. Det gikk ved hjelp av utleie og et økonomisk sparsommelig liv.

Da kona og jeg kjøpte det i 2003 kostet det cirka 4 millioner, noe som tilsvarte 12 ganger min lønn som forsker på Ås.

Bent Braskerud Bent Braskerud er ingeniør fra Oslo, bosatt på Nordberg. (Privat)

På Skattekortet for 2023, ser jeg at verdien har steget til 18,6 millioner kroner. Det er mer enn 18 ganger min årsinntekt som sjefingeniør i Oslo kommune.

Hvis vi har null kroner i banken vil bunnfradraget for oss være 3,4 millioner og gi en formuesverdi på 6,2 millioner. Formuesskattesatsen er én prosent, noe som gir en utgift på 5.134 kroner i måneden. I tillegg kommer eiendomsskatten på 1.250 kroner i måneden, det vil si 6.384 kroner i måneden.

Jeg vet at dette er et «i-landsproblem», som vi kan håndtere godt så lenge jeg jobber. Kona er pensjonist og jeg blir det snart. Jeg kjenner imidlertid på en sterk bekymring for framtiden av tre grunner:

Tilflyttingen til Oslo og andre storbyer fortsetter, dermed øker prisen på boligene. Det er få grunner som taler for at prisveksten vil avta, og den øker mer enn lønna. Vår bolig har økt med over 700.000 kroner i året siden vi kjøpte den.

Vi som er gift vil før eller siden oppleve at en av oss blir enten enke eller enkemann . I det tilfellet må den gjenværende – som ofte er kvinne med dårlig pensjon – bære hele skattebyrden alene. To «naboer» opplevde nettopp det i en alder av 62 og 66 år. For den etterlatte hos oss blir det 7.375 kroner i måneden.

eller . I det tilfellet må den gjenværende – som ofte er kvinne med dårlig pensjon – bære hele skattebyrden alene. To «naboer» opplevde nettopp det i en alder av 62 og 66 år. For den etterlatte hos oss blir det 7.375 kroner i måneden. Skatteskjerpelsene på fast eiendom. Beregningsprosenten svinger, men har en tendens til å øke. I fjor var verdisettingen på boliger med verdi over 10 millioner 50 % av overskytende, i år er den 70 %.

Hvis denne utviklingen fortsetter, vil byer som Oslo bli enda mer segregert etter inntekt.

Jeg har alltid forstått den norske boligpolitikken slik at selveiende er ønsket. Det betyr at unge mennesker tar opp lån og i løpet av et yrkesaktivt liv nedbetaler dette, slik at pensjonen er tilstrekkelig for en god og sikker alderdom.

Slik jeg ser det blir denne «samfunnskontrakten» brutt for oss som ønsker å lage varige hjem ved å bygge gode lokalsamfunn. Vi har bodd her i 20 år, og har planlagt å bli gamle her. Spørsmålet er om vi får råd hvis punkt 1, 2 og/eller 3 slår til.

Jeg forstår ikke hvorfor formuesskatten ikke kunne vært beregnet som 25 % av hele primærboligens verdi. For enken ville det bety en nedgang fra 7.375 kroner i måneden til 4.777.

Det er mye det også, men forutsigbart. Alternativt kunne man la pensjonister, og spesielt etterlatte, få lettelser. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil byer som Oslo bli enda mer segregert etter inntekt.

Hadde mitt barndomshjem vært eksempelvis i Vestby, og vi hadde satset på et liv der, ville boligen vår vært verdt cirka 6 millioner, og formuesskatten 542 kroner i måneden. Jeg ville fortsatt å jobbe på Ås, og ikke hatt noen økonomiske bekymringer når pensjonistlivet nærmer seg.

Det er ikke så lett å flytte fra et hjem.

[ Obos: Vanlige boligeiere kan få skattesmell på 40.000 kroner ]

[ Naturvernforbundet vil tvinge fram energisparing i alle bygg ]