Du og Høyre tar feil om boplikt, Eirik Lae Solberg

I NRKs Dagsnytt 18 torsdag 20. april prøver Eirik Lae Solberg (H) å skremme folk med at Oslo kommune må ha et omfattende kontrollapparat på flere hundre ansatte for å kontrollere om boplikten blir håndhevet – dersom den skulle bli innført.

Mener du at alle disse ansatte skal gå rundt og kikke i postkasser og løfte på dyner for å sjekke om det er noen som bor i boligene mer enn halve året?

For det er riktig – for å tilfredsstille boplikten, må noen bo i boligen mer enn halve året. Men da skal de også være folkeregistrert på den adressen.

Det finnes mange personer både fra Oslo, Bærum og Stavanger som har penger nok til å kjøpe bolig nr. 2, 3 og 4.

Jeg går ut fra at i disse digitale tider så trenger vi ikke så mange tastetrykk for å sjekke om noen er folkeregistrert på en adresse. Jeg tror at både skatteetaten og brannetaten kan hjelpe til med en slik oversikt.

Du nevner heller ikke at når noen er folkeregistrert på en adresse i Oslo, så er det også Oslo som skal ha inntektsskatten og det statlige rammetilskuddet for vedkommende.

Er det personer folkeregistrert i for eksempel Stavanger, Smøla eller Sveits som eier og bruker leiligheter i Oslo – ja, da er det Stavanger, Smøla og Sveits som får inntektsskatt og rammetilskudd for vedkommende.

Vi her på Sørlandet kan forsikre deg om at det finnes mange personer både fra Oslo, Bærum, Stavanger og andre steder, som har penger nok til å kjøpe bolig nr. 2, 3 og 4 – og også har råd til å bruke disse bare noen få uker i året.

Grunnen til at mange representanter også fra Høyre, stemte for å beholde boplikten i Lillesand, var nok nettopp det å få mer penger inn i kommunekassa. Slik blir det mer penger til helse, skole og omsorg.

Dersom Oslo har behov for ferieleiligheter, burde ikke eiendomsutviklere da spille med åpne kort og heller søke om å få bygge ferieleiligheter?

Da vet kommunen at der skal det oppholde seg folk som ikke kommer til å bidra med inntektsskatt og rammetilskudd og som kan bruke leilighetene så lite de vil.

