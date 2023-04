La oss få være i Bestumkilen

Kommunens planer om å fjerne 1.700 båtplasser fra Bestumkilen, kan bety slutten eller flytting for Oslo Motorbåtforening. Det er selvfølgelig en utfordring for alle medlemmene.

Mange av oss kjøpte en båtplass og det var basert på at den lå der den ligger – ikke et helt annet sted.

Det blir det samme som om du kjøpte en eiendom som blir ekspropriert og du kompenseres med en annen eiendom på en helt annen kant.

Men la dette være en diskusjon om lov og rett for seg selv.

En gruppe individer som nå virkelig blir utsatt, er de seks prosentene av befolkningen som har nedsatt funksjonsevne eller er bevegelseshemmede, som det heter.

I Oslo utgjør dette 36.000 mennesker. La oss si at 10 prosent av disse har et forhold til båtlivet. Det blir 3.600 personer, og fordelt på totalt 30 båthavner i Oslofjord-området blir det omtrent 120 i vår båthavn.

Jeg er en av dem, en av de mange.

Som tidligere sjømann i ungdommen er mitt forhold til sjøen og havet samt båtlivet i marinaen, både en tiltrekning og en helsemessig lindring for sjel og sinn.

Jeg har vært bevegelseshemmet i de siste 15 årene og båtplassen i Bestumkilen har, med sin beliggenhet og infrastruktur, gjort at jeg kan opprettholde et noenlunde normalt båtliv. Med alt det innebærer. Her kan jeg kjøre til HC-parkering, pusse båten og gjøre klar for sommerens båtliv.

Det er ingen andre båthavner som er så praktisk tilrettelagt som Bestumkilen for vår gruppe.

La oss derfor slå et slag for å opprettholde Oslo Motorbåtforening i Bestumkilen, der den er nå.

