Kø, kork og kaos kan fjernes på Gjelleråsen

Trafikken på Gjelleråsen er igjen satt søkelys på av seks ordførere langs riksvei 4 fra Nittedal til Gjøvik. Ordførerne har holdt pressekonferanse i Oslo og skrevet i aviser. De oppfordrer regjeringen til å prioritere Rv 4 i revisjonen av Nasjonal Transportplan.

Aller helst vil ordførerne at hele strekningen av Rv 4 mellom Mjøsbrua og Oslo bygges som firefelts motorvei, og i tillegg at Gjøvikbanen oppgraderes og busstilbudene styrkes.

Knut Bøe Knut Bøe er tidligere transportforsker. (Privat)

Nylige markedsundersøkelser bekrefter trafikantenes daglige erfaringer: At det er mellom Grorud og Nittedal at skoen virkelig trykker, og at køkostnadene der svir for varetransportørene som daglig stamper i kø.

En eventuell utvidelse av den 2,5 km lange Hagan-tunnelen og bygging av firefelts motorvei nordover må selvfølgelig sees i sammenheng med den fortsatt uavklarte veiplanleggingen av Rv 4 og Rv 22 sør og øst for rundkjøringen på Gjelleråsen. Men dette svært viktige poenget har ikke fått for mye oppmerksomhet av ordførerne.

Jeg vil si at heldigvis har mange kommet litt lengre i forståelsen av trafikk, logistikk og byutvikling enn stadig å rope om at belastede tofelts veier må erstattes med firefelts motorvei. Da vil seksfelts motorvei blir neste trinn etter det igjen.

Og noen politikere i Oslo har heldigvis skjønt at det medfører store ulemper om alle som ønsker det i distriktene skulle få kjøre bil uten hindringer inn til hovedstaden til enhver tid.

Ordførerne og de fleste politikere generelt har vanskelig for å akseptere at det på et gitt tidspunkt i trafikkøkningen må settes en stopper for hvor mange biler som skal få lov til å kjøre inn i boligområder, i nabolag og langs skoleveier. Altfor få politikere har fått med seg at det er en stor klimakrise på gang, og at natur, dyrka mark og skog nedbygges som aldri før.

Samfunnet har verken penger eller natur til at det bygges både lange firefelts motorveier og store veikryssløsninger i Gjelleråsen-området, og at Gjøvikbanen samtidig oppgraderes til en moderne jernbane.

Politikere som stadig maser om å bygge mer og mer motorvei bør stille seg og andre spørsmålet; finnes det alternativer? Ja, for det finnes minst ett alternativ. Så ikke fortsett raseringen av natur, jord og skog, men forsøk å se en løsning av problemet på en helt ny måte.

La for eksempel følgende forslag synke inn før dere hisser dere opp for mye: Forslaget er nemlig så radikalt som å gi prioritet til visse trafikantgrupper i rushtidene: Busser, varetransport og annen nyttetrafikk.

Gi derfor næringslivets transporter prioritet – nå! Da vil trafikken bli forutsigbar for alle og velferden sikret. Alternativet jeg beskriver er likt det som European Transportforum for noen år siden kåret som et vinnerkonsept på hvordan trafikk inn til storbyer kan prioriteres i rushtiden. Trafikk Logistikk (Traffic Logistics) er et konsept som gir prioritet til varetransport og nyttetrafikk.

