Ideologiske skylapper

Dagsavisen gjør oppmerksom på at innleggsforfatteren er ansatt i reklamebyråetbyrået POL, som har Tine som en av sine oppdragsgivere. Innlegget er ikke skrevet på oppdrag.

Regjeringen har fått kritikk for å fjerne deler av de såkalte konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren. For å sikre en bærekraftig meieri- og landbrukssektor må det imidlertid tas flere faglige og politiske hensyn enn de rent markedsmessige.

Først og fremst fordi det ikke er lønnsomt å drive meieriproduksjon i hele landet. Som eneste aktør henter Tine melk uansett hvor i landet du driver gården din og hvor mange eller få kyr du har, også der det ikke er kommersielt lønnsomt.

Prisen for denne konkurransen kan bli at mindre gårder som driver der det ikke er kommersielt lønnsomt, legges ned.

Som et samvirke eid av 9000 bønder, de fleste små, bidrar Tine til et bærekraftig landbruk som tar i bruk så mye av landet som mulig. Dette gir ringvirkninger i grisgrendte strøk i form av levende lokalsamfunn, at det holder kulturlandskap i hevd og bidrar til nasjonal matsikkerhet og beredskap. Tine-systemet for prisutjevning på melk sikrer rettferdig inntjening for norske melkebønder, også om de driver langt unna de største markedene.

For 20 år siden ble Tine-bøndene pålagt å betale nye aktører av egen lomme for å gi seg selv konkurranse, slik at vi kan velge mellom ulike design på melkekartongene i butikken. I dag betaler Tine-bøndene 200 millioner kroner i subsidier til konkurrenter som er godt etablerte milliardvirksomheter med store meierier i tett befolkede strøk.

Hva har 20 års konkurranse, betalt av mindre melkebønder, gitt oss forbrukere? Skyr. Ellers har vi fått mye av det samme, men med ulikt pakningsdesign, rene kopier. Innovasjonen i Tines små ysterier går derimot veldig bra, det produseres stadig nydelige, nye oster som vinner internasjonale priser. Den plantebaserte serien Gryr produserer havredrikk på norsk havre, til et fremvoksende behov i befolkningen.

Prisen for denne konkurransen kan bli at mindre gårder som driver der det ikke er kommersielt lønnsomt, legges ned. Hvilken logikk er det i at mindre melkebruk trues av at de må betale 200 millioner i subsidier til Tines konkurrenter?

Når det hevdes at regjeringen ser bort fra «faglige råd», er disse utelukkende knyttet til ett eneste hensyn: Butikkhylla. Dermed reduseres Tine til et spørsmål om valg av ulike kartonger i butikken. Hva med matsikkerhet, matberedskap, grunnlaget for bosetting i hele landet og åpne kulturlandskap?

Hvis man mener at «konkurranse» i butikkhylla er det viktigste kriteriet for meierisektoren, så får regjeringen finne pengene over statsbudsjettet og fjerne den meningsløse ekstraskatten på Tines småbønder. De har det krevende nok om de ikke også skal måtte betale for sine konkurrenter, som samler inn melk fra større gårder. Om en slik subsidiering av milliardselskaper med velstående eiere er fornuftig bruk av skattepenger, får bli et åpent spørsmål.

