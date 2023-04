Norsk pasientskadeerstatning: God meldekultur på sykehus redder liv

Dagsavisen skrev torsdag om den nye undersøkelsen fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som har sett på 1.216 uønskede hendelser som førte til at pasientene fikk erstatning for feilbehandling. Vi spurte sykehusene om de hadde registrert disse sakene i sine avvikssystemer. Svaret var at helsepersonellet hadde meldt fra om kun 39 prosent av episodene der pasienter var feilbehandlet.

Vi har en god dialog med de fire helseforetakene, som alle er opptatt av god pasientsikkerhet. De sørger for at Norge har et av verdens beste helsevesen, der det er trygt å være pasient. Likevel, når tragiske feil skjer på sykehuset, er det viktig at alt som er mulig gjøres for å unngå at samme feil rammer andre pasienter.

Et eksempel er kvinnen som ble innlagt med store smerter i magen, og som døde på sykehuset samme kveld av at hovedpulsåren sprakk. Det ble ikke foretatt CT-undersøkelse, noe som ville ha avdekket den kritiske tilstanden.

Svikten i diagnosen førte til at vi ga de pårørende erstatning. Dessverre ble ikke feilbehandlingen registrert som såkalt avvik eller uønsket hendelse på sykehuset.

Mange leger, sykepleiere og annet helsepersonell gjør sin lovpålagte plikt og sier fra når noe går galt i behandling av pasientene. Sunne arbeidsmiljø oppmuntrer til å varsle, og bidrar til at kollegene på sykehuset får mulighet til å hindre at andre pasienter utsettes for samme feil. Systematisk rapportering av svikt i behandlingen er en forutsetning for god pasientsikkerhet.

Det oppløftende i vår undersøkelse er at sykehusenes registrering av feilbehandlinger, som har ført til erstatning fra oss, har økt med fem prosentpoeng. Det ser vi når vi sammenligner med en tilsvarende undersøkelse for fem år siden. Likevel må det være vekker at nesten to av tre saker fortsatt ikke meldes inn som feilbehandling.

Hvis vi skal få til enda bedre pasientsikkerhet, må helsepersonellet selv oppleve at det er trygt og riktig å si ifra når behandlingen svikter.

I 2021 er det estimert at det oppsto minst én pasientskade i 12,8 prosent av sykehusoppholdene ved somatiske sykehus i Norge. De vanligste skadetypene for sykehuspasienter oppstår i forbindelse med medikamenter og ulike infeksjoner. Andre vanlige skader har oppstått i forbindelse med kirurgi.

Slike feil fører til at voksne og barn får forlenget sykehusopphold og i verste fall får varige men eller dør på grunn av skaden. Det er ikke vanskelig forstå den fysiske og psykiske belastningen det er å ha blitt feilbehandlet. Vår oppgave i NPE er å sørge for at de får erstatningen de har krav på, og å dele dataene og kunnskapen vi har om hva som gikk galt med helsetjenesten.

Noe må gjøres når bare et mindretall av pasientskadene som oppstår blir registrert. Nøkkelen er å bruke systemene som allerede er på plass for å rapportere feil på sykehuset. Minst like viktig er å oppmuntre til en god melde- og læringskultur blant alle som deltar i pasientbehandling. Det er utfordrende å få gjort alt som kreves av hver enkelt lege og sykepleier, i en ofte ekstremt hektisk hverdag på sykehusene.

Hvis vi skal få til enda bedre pasientsikkerhet, må helsepersonellet selv oppleve at det er trygt og riktig å si ifra når behandlingen svikter. Det gjelder både når skaden for pasienten er alvorlig og når den er mindre alvorlig.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) publiserte i mars en rapport om hvordan feilbehandling ved to avdelinger på to ulike sykehus håndteres. Ukom mener at mye ikke blir meldt eller varslet. I anonyme svar forteller en lege at «det er en fryktkultur som gjør at det er vanskelig å melde, særlig dersom man melder oppover i systemet.» En annen lege hevder at det «å melde andres feil blir som å gå til angrep på hverandre, mer enn å si at her gikk vi feil».

Også Riksrevisjonen undersøkte i 2016 og 2019 sykehusenes håndtering av feilbehandling. De viste at det er store variasjoner mellom sykehus, og mellom avdelinger på samme sykehus, om hva som rapporteres. Riksrevisoren advarte mot «en kultur hvor ansatte ser på avvikssystemet som et angiversystem, og det kan bli en høy terskel for å melde om uønskede hendelser».

Det er sykehusene selv som både har ansvar og ikke minst den nødvendige kunnskap til å finne gode løsninger. Vi i NPE peker ikke finger mot helseforetak eller sykehusansatte, men oppfordrer dem til å skape god meldekultur og dele data om svikt i behandlingen for læringens skyld. Vårt oppdrag er ganske «smalt» i den store sammenheng: Å saksbehandle og utbetale erstatning til pasienter som har blitt feilbehandlet, og å bidra til at feilene som skjer i helsetjenesten fører til læring.

Jeg var med i Varselutvalget, som nylig overleverte rapporten «Fra varsel til læring og forbedring» til helse- og omsorgsministeren. For å bedre pasientsikkerheten foreslår vi blant annet å etablere et nasjonalt register for alvorlige hendelser og nesten-alvorlige hendelser. Det kan gi et viktig bidrag til at hele helsetjenesten lærer av feil.

Oppfordringen til leger, sykepleiere og andre sykehusansatte er klar: våg å si ifra når du har gjort en feil. Det vil bidra til bedre pasientsikkerhet.

