Nei, svaret er dessverre ikke Den kulturelle skolesekken

Dette er et svar på innlegget «Svaret er Den kulturelle skolesekken!» av Kulturtanken-direktør Øystein Strand 15. april.

Som skoleelev og ungdomspolitiker vil jeg argumentere mot Den kulturelle skolesekken som en måte å øke elevenes læringsutbytte på. Selv om Den kulturelle skolesekken kan ha noen positive aspekter, mener jeg at det er andre tiltak som vil gi mer direkte læringsutbytte for elevene.

Til tross for at Den kulturelle skolesekken har vært et populært tiltak for å fremme kulturtilbud og kulturell kunnskap blant elever, har vi sett eksempler på at denne satsingen ikke alltid gir ønsket resultat.

Tvert imot, har vi sett tilfeller hvor elevene har brukt mer tid på å delta i kulturarrangementer og aktiviteter enn å fokusere på faglige oppgaver.

I tillegg er det verdt å merke seg at Den kulturelle skolesekken ikke alltid er relevant for elevenes faglige utvikling. Det kan være kulturtilbud som ikke er direkte knyttet til læreplanen, og som dermed ikke gir et direkte læringsutbytte for elevene. Dette kan føre til at elevene ikke opplever læringen som meningsfull, og dermed får mindre utbytte av det.

Vi lever i en tid der ressursene våre må prioriteres enda hardere for at vår generasjon skal kunne få de samme mulighetene som dagens. Derfor bør vi kritisk vurdere hvor vi bruker våre midler for å sikre at elevene får en best mulig utdannelse. Mens Den kulturelle skolesekken kan være et fint sted å starte, finnes det andre gode tiltak som kan gi mer direkte læringsutbytte for elevene.

Vi burde prioritere de fagene som vil gi elevene en sterkere grunnmur for fremtiden, som realfag og språkfag. Dette vil hjelpe dem å utvikle viktige ferdigheter som kritisk tenkning og problemløsning, som vil være avgjørende for deres fremtidige karrierer og suksess.

Ved å prioritere disse fagene vil vi også kunne forberede elevene på de store utfordringene som samfunnet står overfor i dag, som klimaendringer og teknologisk utvikling.

Det er også verdt å merke seg at det brukes 306,5 millioner kroner på Den kulturelle skolesekken. Dersom disse midlene ble brukt til å ansette helsesykepleiere, kunne man anslagsvis ha fått rundt 500 helsesykepleiere med en årslønn på 540.000 kroner. Dette tilsvarer en betydelig økning i antall helsesykepleiere på skolene, som igjen kan bidra til å forbedre elevenes læringsutbytte og trivsel.

Jeg mener at vi bør være åpne for å revurdere og tilpasse våre utdanningstiltak for å sikre at elevene får en best mulig utdannelse. La oss sette inn tiltak og hjelpe elevene slik at vi kan få en skole for alle!

