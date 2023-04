Rødt-lederen: Angrepskrig må straffe seg

Skal de øverste ansvarlige for ulovlig angrepskrig, som Russland og USAs invasjoner av henholdsvis Ukraina og Irak, slippe unna med straffrihet?

Eller skal Norge støtte opp om og bidra til at statsledere i fremtiden kan straffeforfølges av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag, og dømmes til 30 års fengsel om de beordrer en folkerettsstridig angrepskrig – enten de heter Putin, Bush eller Blair?

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt. (Lene Sørøy Neverdal)

Det er dette som står på spill når Stortinget nå behandler Rødts forslag om at Norge skal støtte den ukrainske regjeringens initiativ for et spesialtribunal for aggresjonsforbrytelsen mot Ukraina, og at Norge skal bidra til å styrke ICCs mulighet til å straffeforfølge statsledere for folkerettsstridig angrepskrig.

Rødts standpunkt er klart: Vi mener statsledere som går til angrepskrig må straffes, enten de snakker engelsk eller russisk og at Norge må bidra til dette, uansett hvilken stormakt som står bak. Derfor har vi, etter å ha blitt nedstemt to ganger, for tredje gang foreslått at Norge skulle ratifisere det såkalte Kampala-tillegget til Roma-vedtektene. Det nye er at regjeringen nå for første gang åpner for si ja.

Kampala-tillegget gir ICC myndighet til å straffeforfølge statsledere for såkalt aggresjonsforbrytelse, altså folkerettsstridig angrepskrig. Selv om ordlyden og jussen er teknisk, er logikken enkel. Den bygger på en hovedlærdom fra rettsoppgjøret med Nazi-Tyskland etter andre verdenskrig. Der ble det fastslått at det å gå til angrepskrig er den største av alle krigsforbrytelser, fordi det er krigen som utløser grusomhetene som begås på slagmarken og mot sivile.

Og ikke minst var konklusjonen at dersom man skulle hindre gjentakelse av grusomhetene fra andre verdenskrig i fremtiden, så er det avgjørende å etablere en internasjonal straffedomstol som kan dømme og straffe statsledere om de går til folkerettsstridig angrepskrig.

En rettsprosess mot Russland, igangsatt av land som vil ha straff for russiske folkerettsbrudd, men straffefrihet for vestlige folkerettsbrudd, vil lide av manglende legitimitet.

Det er denne historiske kampen Rødt har tatt inn på Stortinget. En av våre viktigste støttespillere har vært amerikaneren Benjamin Ferencz, som ledet rettsoppgjøret mot nazister som sto bak mye av jødeutryddelsen i Europa under krigen. Ferencz døde 102 år gammel 7. april i år, men på slutten av sin livslange kamp mot krigsforbrytelser rakk han å sende flere oppfordringer til Norges regjering og storting om å bidra til straffeforfølgelse av statsledere for angrepskrig, slik Rødt har foreslått.

Etter at flertallet har stemt mot norsk ratifikasjon av Kampala-tillegget i to omganger, har utenriksminister Anniken Huitfeldt nå varslet at regjeringen vil sette i gang en ny utredning og åpner for å snu i spørsmålet. Det vil være en viktig seier, ikke bare for Rødt, men for den internasjonale kampen mot straffrihet for krigsforbrytelser, som Ferencz har ledet, og for å hindre at forbrytelser som Russlands invasjon av Ukraina USAs invasjon av Vietnam og Irak, gjentar seg.

Det er beklagelig, men ikke overraskende at aggressive stormakter som Russland, USA og Storbritannia har strittet imot ethvert forsøk på å etablere en internasjonal domstol som kan straffeforfølge statsledere for folkerettsstridig angrepskrig.

Selv da stormaktene led nederlag og ICC i 2017 fikk myndighet over såkalt aggresjonsforbrytelse, klarte de likevel å sikre et smutthull som gjør at ledere fra land som ikke er statspart til domstolen ikke kan straffeforfølges av ICC for akkurat denne forbrytelsen. Det er dette smutthullet som gjorde at Putin i fjor kunne beordre angrepet på Ukraina uten å frykte en arrestordre fra ICC for denne åpenbare aggresjonsforbrytelsen.

Det som derimot virker uforståelig, er at Norge, som en småstat med grense til Russland, hittil ikke har ratifisert Kampala-tillegget og dermed har stilt seg på samme side som nettopp Russland, USA og de andre stormaktene i dette spørsmålet.

Kanskje kan den danske regjeringens begrunnelse for å ikke ratifisere Kampala-tillegget også kaste lys over problemstillingen. I 2021 forklarte nemlig den danske utenriksministeren at Danmark forbeholder seg retten til å gjennomføre militærintervensjoner mot andre land også uten vedtak fra FNs sikkerhetsråd og viste til deltakelse i amerikanske operasjoner mot Jugoslavia i 1999 og Syria i 2013. Også Norge har deltatt i de samme krigene.

Uansett hva som ligger bak tidligere beslutninger om å ikke ratifisere Kampala-tillegget, er det viktig at utredningen regjeringa nå setter i gang, tar innover seg alvoret i dagens verdenssituasjon og behovet for å avskrekke statsledere fra å starte angrepskriger, i tråd med lærdommen fra rettsoppgjøret med Nazi-Tyskland.

Om Norge skal støtte Ukrainas initiativ om å opprette et spesialtribunal for å dømme det russiske lederskapet etter straffebestemmelsen om aggresjonsforbrytelse, slik Rødt har foreslått på Stortinget, er vi dessuten nødt til å tette det nevnte smutthullet og godta at den samme straffebestemmelsen også gjelder for oss og våre allierte.

En rettsprosess mot Russland, igangsatt av land som vil ha straff for russiske folkerettsbrudd, men straffrihet for vestlige folkerettsbrudd, vil lide av manglende legitimitet og kan fort drukne i beskyldninger om hykleri.

Tiden er overmoden for å innse at folkerettens forbud mot angrepskrig må gjelde for alle, og at statsledere som bryter dette forbudet må stilles til ansvar, uansett hvilken stormakt eller militærallianse de tilhører.

