«Utvikle, ikke avvikle oljeindustrien» – Norges svar på George Orwell?

«Vi skal utvikle, ikke avvikle oljeindustrien!» Dette hørtes nylig fra fiskeriminister Bjørnar Skjærans munn. Han talte til demonstrantene som hadde samlet seg foran Stortinget etter at FNs Klimapanel hadde spredd sine ferske konklusjoner.

Demonstrantene hadde bind for øynene som symbol på regjeringens blindhet for det dystre budskapet: At verden har sju år igjen for å holde temperaturen under 1,5 grader celsius.

Bjørghild des Bouvrie Bjørghild des Bouvrie er medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon. (Privat)

«Utvikle, ikke avvikle oljeindustrien!» Hva mener politikerne med det? Vi har hørt frasen utallige ganger fra statsministeren og statsråder, men også fra oljelobbyister og fagforeningstopper.

Skal det bygges enda større oljeplattformer? Skal det bores enda flere tusen meter lenger ned i havbunnen? Skal oljeletingen foregå under selve Nordpolen?

Ordene virker som en trylleformel som skal besverge … ja, hva? Eller er hensikten ikke at vi skal forstå, bare at vi skal slutte å spørre? Et synonym for «hold kjeft»?

Beklager, men jeg kan ikke la være å tenke på George Orwells «1984». Skrevet i 1949 skildrer boka en fremtid i 1984 da et autoritært regime har tatt herredømme over hans land, England.

Partiet, ledet av «Big Brother», holder på å få absolutt kontroll over befolkningen. Et uunnværlig hjelpemiddel er omdanningen av språket, fra «oldspeak» til «newspeak».

Er hensikten ikke at vi skal forstå, bare at vi skal slutte å spørre? Et synonym for «hold kjeft»?

Kjennetegnet til «newspeak», eller mer presis B-vokabularet i «newspeak», er at ordene bevisst er blitt konstruert med politiske hensikter, ment å pålegge personen som bruker dem en ønsket mental holdning.

Ingen av ordene er ideologisk nøytrale og mange er eufemismer. De har gjerne en betydning som er omtrent det motsatte av det de synes å bety.

Forstår politikere som bruker mantraet «utvikle, ikke avvikle oljeindustrien» at en sammenligning med Orwells nytale tvinger seg fram? Og i så fall; føler de seg komfortable med det?

Er de sikre på at befolkningen ikke gjennomskuer trikset? Jeg tror at de fleste for lengst har forstått.

[ Jo Moen Bredeveien: Det er tydeligvis store ord og tomme løfter vi skal leve av etter oljen ]

[ Besteforeldrenes klimaaksjon: «Den norske stat ville vært betydelig rikere i dag uten oljeleting i Barentshavet» ]