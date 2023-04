Trenger vi virkelig så stort kraftoverskudd?

I et innlegg i Dagsavisen (13. april) hevder Åslaug Haga med henvisning til Energikommisjonen sin rapport, at Norge må bygge ut 40 nye terawattimer (TWh) elektrisk kraft innen 2030. I tillegg kommer 20 TWh i energieffektivisering, til sammen 60 TWh innen 2030.

Men dette er flertallets konklusjon. Et mindretall var ikke enig i det.

Olav Hjeljord Olav Hjeljord i La naturen leve. (Privat)

Den voldsomme økningen i kraftproduksjonen som flertallet går inn for, er langt mer enn hva kommisjonen anser nødvendig for å dekke forbruket. Den foreslåtte økningen i produksjonen inkluderer en økning i overskuddet av kraft på 30–40 TWh i 2030, opp fra 15–20 TWh i dag.

Behovet for det kolossale overskuddet er uklart, men det er i en størrelsesorden NVE anser som nødvendig for å frikoble norske strømpriser fra prisene på kontinentet, gitt dagens kapasitet i overføringskablene. I så fall et knefall for ACER og EU for å unngå nasjonal prisregulering.

Vi står foran en formidabel utbygging av vind- og solkraft i våre naboland så vel som i Nord-Europa. I hele perioden fram til 2030 vil kraftoverskuddet i Norden ligge stabilt rundt 50 TWh og gi tilgang på billig kraft også i det norske markedet.

Det er derfor ikke behov for et stort kraftoverskudd i Norge. Dette uttrykkes slik av kommisjonens mindretall, inkludert lederen, professor Lars Sørgard: «Det innebærer at vi om få år kan få tilgang på billig kraft i lange perioder. Det kan redusere behovet for et stort netto kraftoverskudd».

[ Dagsavisen mener: Vi må få full fart på vindmøllene ]

Haga har rett i at 40 TWh fra nye vind- og solkraftanlegg i 2030 er en formidabel utfordring. Hun kunne gjerne tatt sterkere i: Det er umulig.

Som NVE-sjef Kjetil Lund har slått fast, er vi ikke i nærheten av å nå et slikt mål. Maksimalt kan det bygges ut 13–14 TWh innen 2030, altså bare en tredel av det Energikommisjonen mener det vil være behov for.

Mer realistisk er Energikommisjonens anslag på at 20 TWh bør kunne frigjøres ved energieffektivisering. Solkraft på eksisterende bygningsmasse bør heller ikke undervurderes. Solcellepaneler på et hustak kan legges i løpet av en uke, og Multiconsult har beregnet at totalt potensial på bygg kan være 66 TWh.

Haga er redd for at Energikommisjonens rapport vil ende opp i en skuff. Vel, deler av kommisjonens konklusjon hører hjemme der.

[ Kjell Werner: Atomkraft er en dårlig idé ]

[ Er solceller den nye utsikten? − Tror det er en lønnsom investering ]