Privatiseringen av helsetjenester: Er det der vi er nå?

Som sånn ganske moderat bruker av helsetjenester gjør jeg meg noen tanker om debatten rundt offentlige og private helseinstitusjoner.

Det har hendt ved noen anledninger at jeg er blitt videresendt fra fastlegen til enten MR eller spesialister og da får jeg høre at ventetiden er nokså lang, men dette kan du unngå ved å betale «så og så» mye.

Vi ser begge litt brydd på hverandre – fastlegen og jeg – og sier/tenker; er det der vi er nå? Ja, jeg klarer vel – som de fleste andre – den ekstra utgiften på noen tusenlapper, men det finnes dem som ikke gjør det.

Ved én anledning ble jeg henvist til et firma som bedrev ortopediteknikk. Jeg tenkte – av prinsipp – at denne gangen skulle jeg ikke betale og gå foran. Så jeg ble stående på ventelisten.

Det tok likevel ikke så lang tid før jeg fikk en time, og det var jo bra. Men da jeg kom dit ble jeg først fortalt at bildene jeg hadde med (på CD den gangen) ikke var gode nok, så jeg måtte ta nye hos dem. De måtte jeg måtte betale for.

Videre ble jeg tilbudt en frivillig tjeneste; gå på en tredemølle med måling av foten. Men det måtte jeg også betale ekstra for.

Da sniker jo tanken seg inn: Er dette helse eller butikk? Jeg har aldri tidligere vært hos en lege som spør meg om jeg vil ta «den eller den» undersøkelsen, men det koster så og så mye.

Vi som alltid har vært så forbasket stolte av at i Norge får alle – ALLE – de helsetjenestene de har behov for. Vi er ikke tidligere blitt oppfordret til å tegne private helseforsikringer. Vi har ristet på hodet over beretninger fra USA, der deler av middelklassen ikke har råd til slike forsikringer og har sydd seg selv i mangel på helsehjelp.

Så til politikerne: Vær så snill å gjøre de politiske grep som er nødvendige for at de offentlige helseinstitusjonene ikke utarmes. Slik at vi kan beholde den stolte tradisjonen at i vårt land får alle – uansett lommebok – den helsehjelp de trenger.

Dessuten at vi alle kan være trygge på at vi får en objektiv og ikke en kommersiell vurdering av vårt behandlingstilbud.

