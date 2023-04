AAP-aksjonen: Dropp arbeidslinja, innfør velferdslinja

Jonas Gahr Støre har uttalt at han er åpen for å øke ytelsene, men vil holde fast ved arbeidslinja, og grunnplanken «det skal lønne seg å jobbe».

Dagens praktiserende arbeidslinje rommer så mye mer enn dette. Både lovverket, rundskrivene og arbeidsrutinene til Nav må komme med i denne debatten.

Elisabeth Thoresen Elisabeth Thoresen er leder av AAP-aksjonen. (Linda Kristiansen)

For det er her de politiske føringene ligger. De som har skapt dagens debatt om arbeidslinja med sine tilhørende holdninger. Holdningene som sier at det er viljen det er noe galt med og ikke evnen til å jobbe.

Konsekvensene av politikken og dagens arbeidslinje er blitt mer fattigdom og lengre matkøer. Over 80 % av de som står der, mottar allerede en ytelse fra Nav.

Nav-ansatte kan med loven i hånd frata syke all inntekt (arbeidsavklaringspenger/AAP) ved et lite pennestrøk. Nav kan si at du ikke har fulgt din aktivitetsplan eller ikke har møtt opp til en avtale. Nav kan også påstå at du ikke har arbeid som mål og derfor fyller du ikke vilkårene for AAP.

Dette kan være nok til å miste hele inntekten.

La arbeid bli en rettighet til de som kan og vil arbeide, la det virkelig lønne seg å jobbe ved siden av uføretrygd.

Politikere har i all tid hatt fokus på de unge under 30 år som av ulike grunner ikke er i arbeid eller utdanning. At dette er bekymringsfullt, er det ingen tvil om. Men i denne ensporede tankegangen så fremstår det også som at det er de unge under 30 år som skal sette rammene for hvor lave ytelsene skal være.

At disse ytelsene også gjelder for de som kan ha vært i arbeid i 20 til over 40 år, tenkes det nok svært lite på.

Det er over 100.000 uføre i alderen 62 til 67 år, og over 187.000 uføre i alderen 45 til 61 år. Det er over 80.000 AAP-mottakere fra 40 til 67 år.

Dette er grupper det ikke blir snakket stort om. Det er de usynlige som aldri blir trukket fram i mediene eller nevnt av politikere. Det er flest kvinner i disse gruppene, og mange er enslige med store barn.

Veldig mange mottar minsteytelse og får ikke ytelsen (AAP) eller trygden til å strekke til.

Det er disse gruppene størrelsen på ytelsen og trygden bør ta utgangspunkt i. Det er stemmene til alle disse flere hundretusener av syke og uføre som må bli hørt.

Vi må våge å skille på de som normalt skal ha et langt yrkesaktivt liv foran seg, og de som har et langt yrkesaktivt liv bak seg. Dette er grupper som har ulike behov og derfor bør behandles ulikt.

Alle har likevel et behov for økonomisk trygghet. Det er først når denne er på plass at videre menneskelig utvikling kan skje.

Derfor trenger vi en helt ny politikk med et nytt lovverk, nye rundskriv og arbeidsrutiner.

Vi trenger en politikk som er bygd opp rundt forskningen og kunnskapen som fremmer god helse, menneskelig utvikling og læring. Vi trenger ytelser fra folketrygden som ligger over fattigdomsgrensen og som kan gi oss verdige liv.

La arbeid bli en rettighet til de som kan og vil arbeide, la det virkelig lønne seg å jobbe ved siden av uføretrygd. Sett opp fribeløpet til 1G.

Skrot dagens praktiserende arbeidslinje og erstatt den med en velferdslinje.

