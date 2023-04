Usosiale kutt i Husbanken

Det har nok gått enkelte hus forbi at regjeringen har kuttet tilskuddsordninger i regi av Husbanken på årets statsbudsjett. Det gjelder «tilskudd til prosjektering og installering av heis i blokker med mer enn 3 etasjer» og «tilskudd til utredning og prosjektering i sameier og borettslag med mer enn 6 boenheter».

Dessuten rammer det mange at investeringstilskuddet for 2023 til omsorgsboliger og sykehjem, som var på 949,4 millioner kroner, kun dekker overliggende søknader fra 2022.

Sturla Bjerkaker er leder av det sentrale eldrerådet i Oslo. (Privat)

Kommunene kan med andre ord ikke søke om ytterligere tilskudd i år.

Det finnes kanskje viktigere ting å ergre seg over, men kuttene rammer utsatte grupper og er dramatisk for de det gjelder. Ikke minst er de stikk i strid med alle råd og utsagn om et aldersvennlig samfunn og den uttalte politikken om at man skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, helst livet ut.

Spesielt i storbyene bor mange i tilårskomne blokker uten heis. Det sier seg selv at folk som er dårlige til beins og kanskje til og med er avhengige av rullestol, ikke kan leve et fullverdig liv i blokkleiligheter uten heisløsninger. Mange – og særlig rammer det eldre – lever derfor et liv i isolasjon.

Så selv om det legges til rette for å kunne bo hjemme lengst mulig, vil dette kuttet være som å gi med den ene hånden og ta med den andre.

Kuttene er uverdige og må rettes opp. Sjansen kommer i revidert statsbudsjett. Bruk den!

