Seksuell trakassering og #metoo: Nei, vi er ikke ferdige

«Det er bare sånn vi snakker», sier enkelte. «Jeg mener jo ikke noe med det», sier andre. Noen spør «tåler du ingenting?», mens de tenker «det må da fortsatt være lov til å flørte?»

Metoo har sørget for at trakasseringssaker har kommet fram i lyset, men vi er ikke ferdige. Seksuell trakassering er et samfunnsproblem.

Det kan være ødeleggende for en ungdomstid, for en skolegang og for en karriere. Seksuell trakassering oppleves krenkende, sårende og går utover enkeltmenneskets frihet, handlingsrom og livskvalitet.

Derfor trenger vi et skikkelig oppgjør med det.

Også menn utsettes for seksuell trakassering, men det rammer oftere kvinner og jenter. Enkelte forteller at de blir kalt «hore» og «fettkjerring» av kolleger, andre at de stadig får en hånd fra sjefen rundt hofta. Noen får slibrige tilbud mens de spiller dataspill eller er på jobb eller skole.

Enkelte er modige og sier fra, men mange gjør det ikke. Slik skal vi ikke ha det, for vi har kommet lenger enn at vi «bare må tåle». Vi fortjener respekt og trygge fellesskap.

Det er vårt ansvar å jobbe for en bedre og mer inkluderende kultur på arbeidsplassen, på skolen og på fritidsaktiviteter.

Bransje etter bransje har de siste årene hatt egne oppgjør og de har vist at seksuell trakassering er et alvorlig og gjennomgripende problem i samfunnet vårt.

Hver og en av oss har ansvar for å ta vare på hverandre. Alle i et fellesskap kan ta på seg oppgaven med å si tydelig ifra når man ser noen bevege seg utover det som er greit, ikke la den som utsettes for urett stå alene.

Men seksuell trakassering kan ikke reduseres til et spørsmål om folkeskikk alene.

Seksuell trakassering er et samfunnsproblem som både er et utslag av, og har som konsekvens, manglende likestilling. Det er vårt ansvar å jobbe for en bedre og mer inkluderende kultur på arbeidsplassen, på skolen og på fritidsaktiviteter. Jo større makt vi har, desto større ansvar har vi for å ta nødvendige grep for at dette ikke skal skje.

Vi i regjeringa tar vårt ansvar og vil blant annet få arbeid mot seksuell trakassering inn i HMS-reglene i arbeidsmiljøloven. Vi fører en offensiv likestillingspolitikk, og er opptatt av et trygt og organisert arbeidsliv.

Undersøkelser viser at uønsket seksuell oppmerksomhet er høyere blant midlertidig ansatte enn blant faste ansatte. Vi tar flere grep, blant annet for å bedre arbeidstakeres rettigheter. Faste og hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet.

Regjeringa har i tillegg satt ned et Mannsutvalg, som blant annet har vold og trakassering som viktige temaer i mandatet.

Arbeid mot seksuell trakassering må også ses i sammenheng med innsatsen mot vold og overgrep, der vi også setter inn støtet. Regjeringa jobber med en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

Nå samler vi kunnskap. Vi skal ta med oss erfaringer, vi skal hente inn råd om hvordan vi skal gå videre for å kvitte oss med seksuell trakassering enten det er på arbeidsplassen, idrettsbanen eller i skolen.

Dette skal ende opp i en stortingsmelding, og målet er klart: Et samfunn uten seksuell trakassering. Et samfunn som har plass til oss alle, der vi respekterer hverandres forskjeller og grenser. Et samfunn der vi ikke skal tåle og tie. Nå skal vi sammen ta et krafttak og vi tar imot alle gode råd og innspill til hvordan vi kan skape et samfunn uten seksuell trakassering.

