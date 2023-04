Boksensuren må slås tilbake

Krenkelseshysteriet når stadig nye høyder. Såkalte sensitivitetslesere kaster seg over stadig flere forfattere og skriver om deres bøker, skifter ut ord og uttrykk som kan virke krenkende.

Verdenskjente forfattere og bokklassikere settes dermed på indeks. Inkvisisjonen fra den mørkeste middelalder er gjenfødt. Selve grunnlaget for vår moderne sivilisasjon, opplysningskulturen, åndsfriheten, undergraves. At det skjer også i og fra England, engang liberalismens hovedland i Europa, er skremmende.

Som kjent har sensuren rammet blant andre Roald Dahl. For eksempel: I barneboka om Charlie og sjokoladefabrikken blir en figur beskrevet som «tjukk». Sensitivitetsleserne korrigerte det til «enorm»! Fru Dust i boka Dustene skal ikke kalles «stygg», men «ekkel».

«Dette lukter svidd! Jeg er i sjokk», var Ingvar Ambjørnsens reaksjon. Fra Hamburg ringte han straks forlaget sitt i Norge og krevde garanti for at språket i hans bøker aldri skal endres, leste vi.

Blant voksenbokforfattere er nå selveste krimdronningen Agatha Christie med Miss Marple og Hercule Poirot målskive for krenkelsesjegerne. De fant blant annet betegnelser for etnisitet som kunne virke støtende. For eksempel måtte «indisk temperament» naturligvis rettes til bare temperament.

Anne B. Ragde kalte sensuren av Agatha Christie for «rablende galskap». Hennes forfatterkollega Unni Lindell var heller ikke nådig i sin kommentar.

Hvilken rett har forskremte forlagsledere og overfølsomme «sensitivitetslesere» til å revidere vår litterære kulturarv? Vi, leserne, har ikke gitt dem et slikt mandat.

Overforbruk av begrepene «diskriminering» og «rasisme» har gjort at det har gått inflasjon i dem. Stadig flere ord svartelistes. Betegnelsen «keivhendt» er krenkende, mens «venstrehendt» godkjennes. En person som før var «døv» har nå «nedsatt hørsel». Og så videre.

Heksene i forfatter Roald Dahls bok med samme tittel beskrives i originalen som «fæle skallede kvinner». Av hensyn til andre grupper skallede rettet krenkelsesjegerne dette til bare «fæle kvinner». De fjernet altså selve synsbildet i teksten!

Dette vil selvsagt ingen ende ta. Galskapen må stoppes.

Til vern av fortidsminner – for eksempel gravrøyser, tekniske kulturminner og historiske bygninger fra nær sagt alle epoker – har alle opplyste land lovverk. Tilsvarende lovverk bør nå komme på plass for å frede åndsverk etter avdøde forfattere. Det haster.

Selvsagt er det gledelig at antikvariatene med sine originalutgaver vil få et oppsving. Krenkelseshysteriet med boksensuren må likevel slås tilbake!

